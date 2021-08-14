شروط الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف برقم الهوية وطريقة تقديم طلب

اعرف معنا شروط الاستعلام عن أعفاء بنك التسليف و رابط التقديم عبر موقع ثقفني الإخباري يعد بنك التسليف أو ما يسمى بنك التنمية الاجتماعية هو احدي المؤسسات المالية التي تتبع السلطات المالية في المملكة العربية السعودية، قد تم الإعلان عن شروط الأعفاء من بنك التسليف و رابط التقديم من قبل وزارة المالية في الفترة الماضية، فبذلك يمكن للمواطن السعودي الحصول على أعفاء من بنك التسليف برقم الهوية الوطنية، أهداف البنك تمويل الأفراد والمؤسسات بشروط ميسرة حيث يتيح بنك التسليف للمواطنين السعوديين الحصول على تمويل زواج وفق عدد من الشروط ،كما يقدم بنك التسليف حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر، يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة اقدم لكم اهم شروط أعفاء بنك التسليف التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط طلب أعفاء من بنك التسليف

ينبغي عند التقديم لطلب أعفاء من سداد القرض من بنك التسليف معرفة الضوابط والشروط التي أعلن عنها بنك التسليف وهي كالاتي:

لابد أن يكون مقدم طلب الأعفاء سعودي الجنسية.

علي مقدم طلب أعفاء أن يكون متفرغ للمشروع.

يجب أن يكون عمر مقدم طلب الأعفاء 25 عاما و ألا يزيد عن 55 عاما.

تقديم تقرير طبي يشمل الحالة الصحية للمتقدم لطلب أعفاء بنك التسليف.

يشترط ألا يمتلك مقدم الطلب مشاريع تمويلية داخل أو خارج المملكة.

إحضار تقرير يوضح الحالة الاقتصادية للمتقدم.

الحد الأدنى المخصص لقبول طلب الأعفاء أن يكون دخل المتقدم 2.000 ريال سعودي.

تعبئه نموذج طلب الأعفاء من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التسليف.

يجب ارفاق المستندات والأوراق مع نموذج طلب الأعفاء إلي الديوان الملكي.

رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1443

عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية يمكن الحصول على تقديم طلب الأعفاء بالخطوات الأتية:-

الدخول على الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار عبر حسابك. بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب على الموقع. قم بكتابة كل البيانات في النموذج بشكل صحيح وواضح للحصول على أعفاء بنك التسليف. وهي كالاتي اسم صاحب القرض رباعي- تحديد نوع القرض- كتابة رقم هوية الوطنية للمقترض- مصدر وتاريخ رقم الحفيظة – رقم العقدة. كتابة رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب. كتابة رقم الجوال الخاص بمقدم الطلب. يتم ارفاق كافة المستندات التي تصدق صحة ما تم تسجيله على الموقع ونموذج طلب الأعفاء وتتم إرسال كل هذه الوثائق إلي الديوان الملكي السعودي.

المستندات واهم الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الأعفاء

قد كشف بنك التسليف عن الوثائق والأوراق المطلوبة لقبول طلب الأعفاء فيجب تقديمها للحصول على أعفاء قرض بنك التسليف.

يجب تقديم صورة ضوئية لبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

إحضار شهادة توضح الحالة الاقتصادية والمادية لطلب أعفاء من قرض بنك التسليف.

يجب تقديم صورة من الشهادة الطبية لحالة المتقدم.

خطوات إخلاء الطرف من بنك التسليف