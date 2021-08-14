شروط قرض بنك الرياض الشخصي 2021 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

قرض بنك الرياض الشخصي من أهم التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين السعوديين، سواء كان هذا المواطن يعمل في القطاع الحكومي (المدني او العسكري) أو شبه الحكومي أو إحدى الشركات الكبرى، كما يقدم البنك التمويل اللازم للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المتدربين في القطاع العسكري، وذلك من خلال إحدى صيغ التمويل المتاحة، ويستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على التمويل ويستخدمه في أي غرض من الأغراض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي شروط قرض بنك الرياض الشخصي.

شروط قرض بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع الحكومي

وضع البنك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على التمويل الشخصي وهي كما يأتي:-

لا يقل سن المواطن السعودي أو المقيم الذي يرغب في الحصول على تمويل بنك الرياض عن 18 عاماً. صافي الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي. لا يحتاج البنك من موظفي الحكومة مدة معينة لشغل الوظيفة. يتم إيداع الراتب لدى بنك الرياض من خلال نظام سريع.

مزايا التمويل الشخصي لموظفي الحكومة

هناك العديد من المزايا التي يحققها قرض بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع الحكومي وهي كما يأتي:-

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح بنك الرياض تنافسي.

تنافسي. مدة تسديد القرض تصل الى 60 شهرا.

يتم إعفاء الورثة من تسديد باقي أقساط القرض في حالة وفاة العميل لا قدر الله وكان الراتب محول على البنك.

يحصل العميل على الموافقة السريعة الفورية على قيمه القرض، كما يتم تحويل التمويل على حساب الشخص البنكي.

شروط قرض بنك الرياض لموظفي القطاع الخاص

هناك بعض الشروط التي يجب ،ن تتوفر في موظفي القطاع الخاص للحصول على التمويل الشخصي هي كما يلي:-

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً. لا يقل صافي الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي. يجب أن تتوفر مده خدمه ثلاثة أشهر للذين تبدأ رواتبهم من 5000 ريال وحتى 7999 ريال سعودي. يجب أن تتوفر مده خدمه 1 شهر لمن تبدأ رواتبهم من 8000 ريال سعودي فأكثر. خطاب تحويل للراتب على بنك الرياض السعودي. يتم إيداع الراتب في بنك الرياض من خلال نظام سريع.

مزايا التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص

هناك العديد من المزايا التي يحققها قرض بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع الخاص وهي كما يأتي:-