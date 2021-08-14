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برنامج إعانة البحث عن عمل رابط و خطوات التسجيل 1443ه ، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية « هدف » عن فتح باب التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل بهدف تقديم الدعم المادي للباحثين عن عمل لمدة محددة 15 شهرًا لتحفيزهم للدخول الى سوق العمل السعودي، كما أن البرنامج يهدف إلى تقديم العديد من خدمات التدريب والتوظيف لإعانتهم للحصول على فرصة عمل، وجاء هذا البرنامج ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في دعم الشباب السعودي وتوفير جميع سبل الاستقرار الإجتماعي والاقتصادي.
الهدف من برنامج إعانة البحث عن عمل 1443ه
يعمل برنامج إعانة البحث عن عمل على تحقيق عدة أهداف والتي من أهمها:
- رفع كفاءة مستوى الدعم والخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين.
- توجيه الخدمات وتركيزها للجادين في البحث عن عمل.
- تقديم خدمات التأهيل والتدريب لتمكين و لرفع مستوى كفاءة الباحثين عن عمل.
- تحفيز وتشجيع المستفيدين للدخول إلى سوق العمل.
- دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل.
آلية صرف الإعانة المالية للباحثين عن عمل
يتم صرف الإعانة المالية للباحثين عن عمل لمدة 15 شهرًا على النحو التالي:
- يتم صرف مبلغ قدره 2000 ريال سعودي شهريًا لمدة أربعة أشهر يتم إحتسابها من بداية صرف الإعانة.
- صرف مبلغ 1500 ريال سعودي شهريًا لمدة أربعة أشهر يتم إحتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الأولى.
- يتم صرف مبلغ قدره 1000 ريال سعودي شهريًا لمدة أربعة أشهر يتم إحتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الثانية.
- يتم صرف مبلغ قدره 750 ريال سعودي شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يتم إحتسابها من تاريخ انتهاء الفترة الثالثة.
رابط التقديم في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443ه
التقديم بالبرنامج متاح من خلال الدخول على الرابط المُخصص لخدمة النفاذ الوطني أو البوابة الوطنية للعمل.
خطوات التسجيل ببرنامج البحث عن عمل 1443ه
- الدخول على الموقع الرسمي للبوابة الوطنية للعمل طاقات أو الدخول عبر النفاذ الوطني واختيار طاقات.
- يقوم المستفيد بإنشاء حساب عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات.
- الدخول على خانة برامجنا واختيار برنامج إعانة البحث عن عمل.
شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل 1443ه
- إن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عام ولا يزيد عن ( 40 ) عام.
- لا يكون المتقدم ملتحق بأي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.
- أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال فترة تقديم الطلب.
- يجب أن يكون جاد في البحث عن العمل ولديه القدرة على العمل.
- لا يحصل على معاش تقاعدي أو معاش من الضمان الإجتماعي أو أي تعويض نتيجة التعطل عن العمل.
- أن لا يكون متدرب أو طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
- لا يمتلك أي نشاط تجاري.
- لايزيد الدخل الشهري عن الحد المانع للحصول عليدى الإعانة.
- أن لا يكون قد سبق له الحصول على إعانة البحث عن عمل.
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