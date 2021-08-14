نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة مكان قيد مخالفة المرور وقيمة غرامة كسر الإشارة الحمراء والسير السريع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة معرفة مكان قيد مخالفة المرور يحتجاها الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك للتأكد من أن كانت المخالفة بالفعل حقيقية أم لا حتي يتثنى له تقديم التظلم المناسب لرفع المخالفة عنه وقيمة غرامتها، ولهذا السبب أتاحت وزارة الداخلية السعودية المتمثلة في أدارة المرور في المملكة موقع إلكتروني مخصص لمعرفة مكان قيد المخالفة وهو نظام ساهر، حيث تتعدد مهام نظام ساهر ما بين مراقبة الحركة المرورية، ورصد الحوادث، إلى جانب إدارة حركة المرور، وتوفير ضبط آلي للمخالفات التي تقام على جميع الطرق في جميع أرجاء المملكة، فيما يسمح نظام ساهر برصد كافة أمكان المخلافات وما يتحمله السائق من غرامات جراء تلك المخالفات المرورية، التي قد يرتكبها أثناء قيادته السيارة في الطريق.

طريقة معرفة مكان قيد مخالفة المرور في السعودية

ومن المعروف أن نظام ساهر يقوم برصد بمكان قيد المخالفة في جميع أرجاء المملكة والتعرف علي قيمة الغرامة المقررة لهذه المخلفة، وذلك في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على كاميرات المراقبة الدقيقة والحديثة التي تعمل إلكترونيًا من خلال اتصالها بالمركز الوطني بالمملكة العربية السعودية والتي أصبحت منتشرة في اغلب مدن وطرق المملكة.

فإذا أردت الاستعلام عن مكان قيد المخالفة المسجلة على سيارتك فكل ما عليك الدخول عبر بوابة وزارة الداخلية أو عبر منصة أبشر، ولكي تتعرف على الخطوات الصحيحة يتوجب عليك اتباع ما يلي:

قم بدخول موقع وزارة الداخلية.

الدخول علي البيانات الخاصة بك.

اضغط على أيقونة استعلام عن مخالفة مرورية.

يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بعدد المخالفات، وقيمة الغرامات، وأيضا تاريخ أخر مخالفة تم ارتكابها.

لابد من كتابة البيانات الآتية: كتابة رقم الهوية.

كتابة رقم المخالفة.

ثم اضغط على ” عرض”.

وبعد ذلك تظهر كافة تفاصيل جميع المخالفات التي تم ارتكابها السائق، حيث تتضمن اسم المخالف، و وصف المخالفة وأيضا قيمة المخالفة ورقم اللوحة، كما يتم عرض نوع وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة، وأيضا موقع رصد المخالفة، وحالة السداد، وتاريخ السداد.

تتبع المخالفات المرورية

وأتاح نظام ساهر رصد مكان قيد المخالفة والتعرف عليه من قبل المخالفين على مستوى أنحاء المدن في السعودية، وذلك في إطار استخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد على كاميرات المراقبة الدقيقة والحديثة التي تعمل إلكترونيًا من خلال اتصالها بالمركز الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل السلطات السعودية في توفير كافة سبل التطور التكنولوجي وجعلها في خدمة المواطن والمقيم في جافة المجالات.

وأضافت وزارة الداخلية خدمة تتبع المخالفات المرورية وذلك يكون عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث توفر خدمات رصد المخالفات المرورية مما يحد من وقوع الحوادث، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر. إدخال البيانات الخاصة بك اسم المستخدم كلمة المرور. كتابة والرمز المرئي. اضغط على أيقونة تسجل الدخول. اضغط على أيقونة خدماتي. اختر أيقونة الاستعلامات الإلكترونية. قم باختيار خدمات “المرور”. ومن ثم مكان المخالفات، بالضغط على الاستعلام الشامل عن المخالفات.

غرامة مخالفات المرور 1443

وساهم نظام ساهر الذي أنشأته وزارة الداخلية السعودية في الحد من حوادث السير التي تحدث بسبب السرعة الزائدة أو حوادث عدم الانتظام وعدم مراعاة الإشارة، لذا فقد حددت إدارة المرور في المملكة الغرامات التي يدفعها المواطنين والمقيمين باختراق القوانين، وهي التي تتمثل فيما يلي:

فيما تبلغ غرامة المرور أثناء الإشارة الحمراء 500 ريالاً سعوديًا.

بينما تبلغ غرامة السير بسرعة حوالي 300 ريالاً سعوديًا.

الجدير بذكر أيضا أن أدارة المرور في السعودية قد قامت بعرض قائمة بعض المخالفات في نظام المرور بعد تعديلها في الفترة الأخيرة، كما تقدم بوابة ابشر الإلكترونية خدمات آخري مثل رسوم تجديد رخصة القيادة وغيرها من الخدمات الهامة التي يحتجها الجميع.