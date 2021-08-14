نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار شهادة بمقدار المعاش وخطوات الاستعلام عن المستحقات في التأمينات الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار شهادة بمقدار المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الحكومة في المملكة على تطبيق كافة وسائل الراحة المطلوبة لكافة العملاء وذلك يكون ضمن المبادرة المستمرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لتزليل كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في الماضي، حيث كان في الماضي الخدمات التي تخص التأمينات الاجتماعية في المملكة تحتاج الكثير من الوقت والجهد لإنجاز كافة المتطلبات التأمينية والتي كانت تتطلب التنقل بين أروقه المكاتب في المؤسسات الحكومية وهذا كان يأخذ الكثير من الوقت والمجهود، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 لتعطي المواطن السعودي وحتي المقيم المغترب الحق في أنجاز كافة أموره الشخصية بشكل بسيط وسهل وباستخدام الهاتف المحمول في دقائق معدودة.

وطريقة إصدار شهادة بمقدار معاش التأمينات الاجتماعية تأتي من بين الخدمات المتواجدة حديثا بين الكثير من الخدمات الأخري التي تقدمها مؤسسة التأمينات ولكن عليك أولا التعرف علي كيفية التسجيل في التأمينات وبعدها سوف تتعرف علي كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية وغيرها وذلك يكون ضمن إطار تحويل الخدمات المكتبية إلى خدمات إلكترونية للتسهيل علي كافة العملاء أنجاز مهامهم بأبسط الطرق الممكنة.

طريقة إصدار شهادة بمقدار المعاش الخاص بالتأمينات الاجتماعية

ووفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تكمل كافة خطواتها من مكانك أينما كنت ولكن عليك أولا اتباع بعض الخطوات البسيطة، والآن سوف نرصد لكم كافة الخطوات الخاصة بطريقة إصدار شهادة بمقدار المعاش وفي كتالي:

الخطوة الأولي بالدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

اختر بعد ذلك إصدار الشهادات.

اختر نوع الشهادة.

انقر على إصدار.

ويمكن الآن أصدار شهادة بمقدار المعاش.

الاستعلام عن المستحقات في التأمينات الاجتماعية السعودية

وفي هذه السطور سوف نقوم بشرح كافة الخطوات المطلوبة إذا كان هناك أية مبالغ مالية (مستحقات تأمينية) لم يتم صرفها بعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية الوطنية، عليك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. قم باختيار الخدمات الإلكترونية واضغط عليها. وبعدها قوم بالضغط علي اختيار (البوابة الإلكترونية للأفراد). بعد ذلك تكون أمامك الصفحة التعريفية بخدمات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم اضغط على (دخول). بعدها سوف يظهر أمامك العديد من الخدمات اختر منها (الاستعلام عن المستحقات التأمينية). لتقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم الضغط على كلمة (بحث). ليقوم الموقع بشكل أوتوماتيكي إلى صفحة جديدة يكون فيها كافة المستحقات المالية الخاصة بالمستعلم، مع إعلامك بمدى إن كان هناك مُستحقات لم يتم صرفها بعد أم لا.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن تكون إقامته دائمة في السعودية.

يشترط أن يكون الحد الأقصى للعمر 60 سنة.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

وحددت هيئة الضمان الاجتماعي في السعودية الفئات المستحقة للمعاش وهي: