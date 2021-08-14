نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الروضات في نظام نور برقم الهوية مرحلة رياض الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الروضة في نظام نور لا يزال من اهم الأشياء التي تشغل عقول الإباء والأمهات السعوديين وغبرهم من المقيمين حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أنة تم أعلان تصريح عن موعد تسجيل الروضة من خلا ل موقع نور حيث توجد شروط معينة للقبول أو النجاح الالتحاق بنظام نور للتسجيل لروضة الأطفال.

وإدارات التعليم في المملكة والعديد من الروضات أكدت أن التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل، سيكون فقط من خلال نظام نور لرياض الأطفال، فور تفعيل الخدمة الإلكترونية، أنه لا يوجد تسجيل ورقي كما كان معتاد من قبل، وعرض نظام نور بيان يوضح الروضات الحكومية المعتمدة التي يمكن التقديم علية.

تسجيل الروضة في نظام نور

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة، التي يجب على ولي الأمر الذي يريد أن يقوم بتسجيل طالب رياض الأطفال عبر نظام نور وتأتي الخطوة الأولى في الدخول على رابط دخول نظام نور

فتح حساب مستخدم جديد أو إضافة ولي أمر جديد على نظام نور.

ثم إدخال السجل الخاص بولي أمر الطالب، وهى البيانات التي يطلبها نظام نور لتسجيل ولي أمر الطالب الذي يرغب بتسجيل الطالب الخاص به في مرحلة الروضة، ومن ثم المتابعة لإكمال عملية تسجيل الروضة من نظام نور.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة ضمن تسجيل رياض الأطفال في نظام نور من رقم هوية طالب الروضة وتحديد صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

بتم اختيار مستوى الطال ويتم تحديده من خلال تاريخ ميلاده.

يتم إدخال بيانات الطالب وكذلك جهات الاتصال وبيانات السكن، ويتم بعدها اختيار المدرسة الأساسية وفقا لأداره التعلمية المخصصة لانضمام الطالب.

يتم اختيار مدرسة الانتظار وهذه في حالة عدم توفر أماكن للطلاب في المدارس الأساسية المختارة

وأخير الموافقة على التعهد والإقرار الموجود بالموقع .

تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية، من الخدمات التي ستتم بشكل إلكتروني كامل، ويصدر بها تعميم من وزارة التعليم لتوضيح تفاصيل عملية القبول والتسجيل.

وعن الأعمار المطلوبة لـتسجيل أطفال الروضات لهذا العام 1440-1441،والمستويات المقرر دخولها في عمليات تعليم رياض الأطفال ،انه وبمجرد أدخال رقم شهادة ميلاد الطفل أو الطفلة في عملية التسجيل عبر موقع نظام نور، فانه يطرح لك مباشره المستوى الملائم للطفل بالتوافق مع تاريخ ميلاده أو في حال كان متقدما أو متأخرا عن الأعمار المطلوبة لـتسجيل الروضات هذا العام فانه يظهر لكم أن العملية غير صحيحه وغير موافق .

شروط تسجيل الروضة في نظام نور

التسجيل الإلكتروني يشمل جميع الروضات الكومية والهلية.

يتاح التسجيل ف الروضات الكومية للسعودين فقط.

يتاح التسجيل ف الروضات الهلية للسعوديي ولغير السعودين.

لا يتاح التسجيل ف الروضة إل بعد إدخال الشواغر والموافقة علييها, ثم تفعيل التسجيل .

يتم القبول مباشرة إذا كانت حالة الدرسة غير مزدحمة, والولوية ف القبول لن يسجل أول.

التسجيل متاح للروضات طوال العام الدراسي.

أولوية التسجيل ف العام القادم لن هم على مقاعد الدراسة ف العام الحالي ف المستويين الأول

والثاني.

والثاني. لأيمكن تسجيل طالب موجود وملفه فعال بالروضة, وستظهر رسالة لولي المر (ابنك مقبول برياض

الطفال للعام القادم)

الطفال للعام القادم) الطلب الذين يعاملون معاملة السعودين (من له أم سعودية + الخليجين) يتم تسجيلهم من قبل

قائدة الروض.

الفئات العمرية التي يحق لها التسجيل في نظام نور

من اكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ الأربع سنوات المستوى الأول. من اكمل اربع سنوات ولم يبلغ الخامسة المستوى الثاني من اكمل خمس سنوات ولم يبلغ سن السادسة المستوى الثالث لا يزيد العمر الزمني للطفل عن ست سنوات للقبول في برامج التدخل المبكر للروضات.

تسجيل الروضات الحكومية مستمر لحين اكتمال الأعداد أو غلق التسجيل على نظام نور، ويمكن متابعة قبول الطفل أو الطفلة عبر التواصل مع الروضة التي تم التسجيل عليها إلكترونيا للتأكد من قبول الطلب.

هذا ويمكن اعتبار نظام نور هو نظام الإدارة التربوية والذي يعمل على خدمة المدارس والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كما يعمل نظام نور على تقديم أكثر من 2763 من الخدمات إلكترونيا منها نتائج نظام نور برقم الهوية والسجل المدني.

تم إضافته كأفضل طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب، وذلك لسهولة استخدامه من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك للاستعلام عن علي نتائج الاختبارات سواء كانت بالفصل الدراسي أو الاختبارات الشهرية، فنظام نور وفر على الطلاب وأولياء الأمور عناء ومشقة الذهاب للمدرسة لمعرفة نتائج الطلاب.