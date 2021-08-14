بنك الاهلي فتح حساب للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية

بنك الاهلي فتح حساب، حيث يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل واعرقها حيث انه من أوائل البنوك ألسعودية التي تم أنشاؤها على الأراضي السعودية، ويقوم بنك الاهلى السعودي بتقديم عدد كبير من الخدمات التمويلية ومن أهمها قروض البنك الاهلي والتي تقدم باجرائات بسيطه وفترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات، وهناك أيضا بنك الاهلى تمويل شخصى وهو من القروض الهامة جدا والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين، ولهذا فدائما ما نجد الكثير من المواطنين والمقيمين يرغبون في معرفة فتح حساب بنك الاهلي من اجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من البنك، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقه فتح حساب الاهلي بالتفاصيل.

بنك الاهلى فتح حساب

من الأمور الهامة والمواضيع التي تتطلب الحديث عنها هو فتح حساب في بنك الاهلي ، ودائما ما يسعى البنك الاهلى إلى تقديم افضل الخدمات وخصوصا الخدمات الإلكترونية منها على سبيل المثال الاهلى اون لاين وهى خدمه تقدم لجميع الأشخاص سواء عملاء أو غير ذالك حيث من خلالها يمكن الدخول على البنك ومعرفة جميع الخدمات ومنها خدمة الأفراد وجميع عروض بنك الاهلى والقروض ويمكن عمل حساب جارى أيضا، بنك الاهلى فتح حساب سوف نتعرف عليه في السطور القادمة وكل الخطوات المتبعة من اجل عمل حساب في بنك الاهلى التجاري.

طريقة فتح حساب في بنك الاهلى من خلال الفرع

عليك أولا بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الاهلى التجاري القريبة منك.

ثم تقدم طلب فتح حساب من أحد موظفي البنك.

الموظف سيقوم بإعطائك استمارة لفتح حساب معهم ولكن يجب تسجيل بياناتك في النموذج.

هذه البيانات بها رقم الهوية الوطنية للمواطنين ، ورقم جواز السفر للأجانب ، بالإضافة إلى رقم الهاتف والمكان من الإقامة والوظيفة والدخل الشهري أضافه إلى بعض البيانات الأخري.

بعد كتابة جميع البيانات ، يتوجب عليك إرفاق النموذج بالأوراق المطلوبة.

بعدها ستتم الموافقة على فتح الحساب.عند موافقة البنك، يجب أن تذهب لاستكمال الإجراءات.

فتح حساب بنك الاهلى اون لاين

من اهم الأمور المميزة التي يقدمها البنك هو بنك الاهلى فتح حساب من خلال الأون لاين، حيث ليس عليك الذهاب لاحد فروع بنك الاهلى لعمل حساب ولكن يمكن فتح حساب جاري البنك الأهلي أون لاين وهى كالتالي.