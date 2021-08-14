نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب 2000 ريال منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد إضافية لدى بنك التنمية في المقال التالي
بأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي هو الشرط الأساسي للحصول على تمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي من خلال منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية الآن والذي يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية في السنوات السابقة ويمتاز التمويل بأنه بدون كفيل لموظفي الحكومة وكذلك يمكن الحصول عليه بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي بشرط أن يكون المتقدم حاصل على تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية ويتم التقديم الآن عليه من أجل الحصول على عرض تمويل بأقساط ميسرة بأقل راتب شهري في المملكة ويصل فترة سداد تلك الأقساط إلى 60 شهر لجميع العملاء السعوديين لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.
كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل منتج آهل
يحتاج طلب رابط تمويل منتج آهل في المملكة العربية السعودية توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي هو أقل راتب شهري يحتاجه تمويل ميسر في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي ولكن بعد توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :
- التمويل لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية يحتاج توفير أقل راتب شهري يبدأ من 2000 ريال سعودي.
- العمر المتاح كذلك عند التقديم على تمويل منتج آهل في المملكة يبدأ من واحد وعشرون عام ويصل حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين في المملكة.
- توفير كذلك موافقة الكفيل عند طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية ولكن يستثنى جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي حيث يسمح بالتقديم على قرض منتج آهل في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.
المزايا التمويلية التي يقدمها منتج آهل بالسعودية
- تمويل إسلامي متوافق ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في الممىىلكة.
- يمتاز إيضاً بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.
- قرض إيضاً بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي.
- كذلك التمويل بدون موافقة الكفيل السعودي بالمملكة إذا كان العميل المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي.
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