نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة فرجت من ابشر لسداد الديون للمقيم والمواطن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة فرجت من منصة ابشر تحت أشراف وزارة الداخلية السعودية وتحديدا المديرية العامة للسجون، ويكون هذا الأمر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، حيث تهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم.

حيث تم بعد تطوير خدمة فرجت من منصة ابشر أعطاء الأولوية في السداد عبر المفاضلة الإلكترونية بين المستفيدين، وإعطاء المتبرع خيارات للبحث عن ظروف المستحق الذي يرغب في مساعدته، كما يسمح النظام أيضا بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية، وتعمل منصة فرجت على تعزيز روح التعاون والمساعدة بين ألأفرد داخل المجتمع السعودي، حيث تعمل هذه الخدمة على جمع الأموال التي لا يستطيع السجناء المديونون سدادها ودفعها بدلًا منه والإفراج عنه، وفيما يأتي نتعرف على طريقة التسجيل في خدمة فرجت وطريقة التبرع لها.

خدمة فرجت من منصة ابشر

وشرح هذه الخدمة سوف يكون متمثل في بعض النقاط المهمة مثل، يستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته.

التسجيل خدمة فرجت من منصة ابشر

أولاً يلزم الدخول على بوابة أبشر

اختيار قامة خدماتي

الضغط على “المدنية العامة للسجون”.

تحديد المنطقة أو الفئة المستفيدة من خدمة فرجت.

أدخال البيانات المطلوبة.

حفظ الرقم المراد تقديمه في المساعدة للإفراج عن المديون.

بعد ذلك يتم الانتهاء من سداد المبلغ المطلوب بإنهاء كافة البيانات المطلوبة، بحيث تتاح خدمة السداد البنكية.

يتم الإفراج عن السجين في حال وصول المبلغ إلى الجهة المعينة التي تم السداد إليها.

رابط التسجيل خدمة فرجت من منصة ابشر

وقد أسهمت عدد من الجهات في دعم هذه المبادرة فنياً وإجرائيا مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن لأي شخص مواطن أو مقيم المشاركة في فرجت التي تعتبر مبادرة إنسانية من أهم المبادرات التي دشنتها وزارة الداخلية السعودية بهدف التيسير على المواطنين ومراعاة لأحوالهم وظروفهم الاجتماعية وأن يقف كل مواطن إلى جانب الآخر ويمكن الاشتراك فيها عبر الرابط الرسمي لخدمة فرجت عبر بوابة ابشر الإلكترونية، خاصة بعد الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي طالت عدد كبير من المواطنين والمقيمين بعد أزمة كورونا العالمية.

طريقة سداد دين الموقوفين في قضايا مالية فرجت

كما تدعم منصة فرجت أيضا سداد دين الموقوفين في قضايا مختلفها من اهمها القضايا الملية ولكن يجب عليك ايها المستخدم تنفيذ كافة الخطوات التالية بشكل صحيح: