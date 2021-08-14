شروط فسخ العقد والإجازة المرضية قانون العمل السعودي

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عمر شويل - جدة شروط فسخ العقد في قانون العمل السعودي الذي تم تطويره في الآونة الأخيرة، والتي تحد من مشكلة الفصل التعسفي التي تعرض لها الكثير من الموظفين في القطاع الخاص في المملكة، حيث أنها من المواد التي تحافظ على حقوق العمال بشكل لا ينتهك حقوق أصحاب الأعمال، ويكون ذلك بموجب المادة 77 وفق قانون العمل السعودي، كما تنص المادة 88 في نظام العمل السعودي أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العمال لديه إلا في حالات محددة مثل الإساءة إلى معاملته والاعتداء عليه، أو ارتكاب خطأ متعمد تسبب في خسائر مادية، أو استغلال مهنته لتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة، أو إذا كان تحت التدريب أو إذا أفشى أسرار العمل.

شروط فسخ العقد في قانون العمل السعودي المادة 80

ويسهم هذا ألأضاح المستمر من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث تنص المادة 80 من نظام العمل على أن صاحب العمل يحق له أن يفصل العامل بدون حصوله على مكافأة مالية في الحالات التالية:

إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد.

إذا صدر من العامل فعل غير أخلاقي وغير مهني.

في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أي أسباب، أو إذا غاب عن العمل لمدة 10 أيام متتابعة.

إذا نقل العامل أسرار العمل للشركات المنافسة.

إذا حقق أرباح بوسائل غير مشروعة اعتمد فيها على استغلال مهنته.

إذا أساء العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة واعتدى عليهم سواء باللفظ أو بالاعتداء الجسدي.

إذا ثبت أن العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة.

إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد نتج عنه تكبد الشركة أو المؤسسة خسائر مالية، ولكن يُطبق الفصل في هذه الحالة إذا أطلع صاحب العمل المسئولين عن هذا الفعل في خلال 24 ساعة فقط منذ معرفته بهذا الخطأ.

في حالة عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل، أو في حالة عدم التزامه بأوامر رؤساء العمل.

ملحوظة هامة: إذا تغيب العامل عن العمل لعشرة أيام بدون أي سبب أو في حالة تغيبه لمدة 5 أيام متتالية ففي تلك الحالة ينبغي أولاً على صاحب العمل أن يرسل له إنذار كتابي، كما أن نصوص هذه المادة لا تسري على فئة العمالة المنزلية أو العاملين في الزراعة أو السفن أو اللاعبين والمدربين، إلى جانب العمال الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم لا تزيد عن شهرين.

وهناك حالة واحدة يحصل فيها العامل على مستحقاته المالية كاملة بعد فسخ العقد إذا بادر العامل أولاً بإنهاء عقد العمل، وذلك وفقًا لنصوص المادة 88 من نظام العمل، ولكن إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون إبداء أي أسباب، ففي تلك الحالة يجب على العامل أن يحصل على مستحقاته المالية التي تتمثل في أن، يحصل العامل على راتب 15 يوم لكل سنة من السنوات الإجمالية لفترة العمل، كما يحصل على أجر باقي مدى فترة العمل على أن لا تقل هذه المستحقات عن راتب شهرين.

فسخ العقد في قانون العمل السعودي

تنص المادة 77 من نظام العمل أن العامل إذا تعرض للفصل التعسفي وفسخ العقد بدون أي أسباب كالحالات التي ذكرناها مسبقًا في قانون المادة 80، فإن يحق له أن يحصل على تعويض مادي وفقًا لما ورد في العقد.

إذا لم يتضمن العقد في بنوده على أي تعويض مادي يحصل عليه العامل في مثل هذه الظروف، ففي تلك الحالة فإنه يحصل على مستحقاته المادية براتب 15 يوم من كل من أعوام فترة العمل، وتشمل هذه المستحقات أيضًا راتب باقي فترة عمله وهذا يتوقف على المدة المحددة في العقد.

ملحوظة هامة: تنص المادة 77 أيضا على أن قيمة المستحقات المادية التي يحصل عليها العامل لا يجب أن تقل عن راتب شهرين.

والجدير بالذكر أن هناك فئات لا تُطبق عليها نصوص هذه المادة وهم: عائلة أصحاب العمل، العمالة المنزلية، إلى جانب الرياضيين والعاملين في مجال الزراعة والسفن التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن، بالإضافة إلى العاملين الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم لا تزيد عن 60 يوم.

الإجازة المرضية قانون العمل السعودي

يحق للموظف الحصول على سنتين أجازة ومرضية خلال مدة 4 سنوات، وفى هذه الحالة يكون من حقه الحصول على 100% من راتبه خلال الأشهر الستة الأولي من الإجازة أما 6 شهور الآخرين له الحق 50% من رتبه الراتب وينخفض ذلك بالتدريج حتي يحصل على 25% من راتبه أما 6 أشهر الأخيرة فلا يحق له الحصول على أي راتب أو جزء منه.

وفي حالة طلب الموظف أخذا اجازة لمرضية بسبب إصابته بمرض خطير ففي هذه الحالة يحصل على سنتين إجازة بداية من وقت الانقطاع عن العمل. وفى هذا السياق يحصل الموظف أول سنة على راتبة بنسبة 100% وينخفض راتبه في السنة التالية فله الحق في الحصول على نصف رابته في أول 3 شهور و3 أشهر ألاحقة له 25% من الراتب أما 6 أشهر الأخير من السنة الثانية لا يحق له الحصول على راتب.

شروط الإجازات المرضية في حالة الإصابة بالفشل الكلوي

في حالة إصابة الموظف بمرض الفشل الكلوي فله الحق في التعويض المادي وهي أن يحصل على راتبه خلال أيام التي يجري فيها عمليات الغسيل داخل المستشفي. من الحالات التي تصرف فيها الإجازة مقدماً في حالة الموظف الذي يطلب إجازة لا تقل عن 30 يوم . ويوضح المُشرع أن الموظف الذي اكتشف أصابته بمرض خطير وكان في إجازة فلابد أن يثبت ذلك عن طريق تقديم كافة الأوراق الرسمية لتأكيد تلك الإصابة. وتذكر ألائحة التنفيذية أنه في حالة إصابة الموظف بأي أعافة تمنعه من عمله فله الحق في إجازة مدتها 18 شهراً بقيمة 50% من راتبه، كما انه من الضروري عرضه على لجنة طبية لإثبات عجزه. من الحالات التي أباح فيها المُشرع فصل العامل إذا كان مصاب وحصل على إجازة سنة ونصف وتم تكرارها مرة ثانية فيحق لصاحب العمل فصله وفسخ عقده.

حلات الوفاة والعجز الكلي في قانون العمل

هناك حالتان يحق للموظف الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي أن يحصل على 180 يوم كحد أعلي من رصيد الإجازات.

الإجازات في حالة سجن الموظف

أما في الحالة سجن العامل المقيد والذي لم يتم فصله فأنه يأخذ تعويض عن تلك الإجازات.

الإجازة في حالة العلاج خارج السعودية

ويوّضح المشرع أن الموظف الذي يأخذ علاجه بالخارج فأن من حقه الحصول على راتبة كاملاً خلال سنة من علاجه وفى حالة عدم إتمام علاجه فله الحق في الحصول على 18 شهر أخر.

الإجازات المرضية للمرأة العامة أثناء الحمل والولادة

حدد المشرع السعودي في قانون العمل بعض المواد التي تخص المرأة العاملة الحامل وذلك من خلال ما نصت عليه المادة 151 في قانون العمل والتي حددت حق المرأة في الإجازة المرضية في بندين هما أولها إجازة الحمل وثانيها إجازة الولادة. فتنص المادة 151 من قانون العمل بالمملكة على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لمدة شهر متواصل قبل الولادة وذلك وفقاُ للتاريخ الذي قد يكون محتمل أن تضع في أي وقت خلاله. يحق للحامل الحصول على 6 الأسابيع التي تلي عملية الولادة ويمكن تحديدها وفقاً للمنشأة الطبية ولابد من تقديم الشهادات الطبية المصدقة من الجهات الحكومية. وجاء في المادة 164 أنه يحظر على صاحب العمل أن يجبر المرأة على العمل في الأشهر الستة الأولي بعد الولادة بشكل مباشر لما يكون في أضرار جسيمة على صحتها.

كما قامت وزارة العمل في المملكة تطويل بعض القوانين الهامة في المملكة منها قانون التقاعد المبكر في السعودية وأيضا قانون الاستقالة الجديد.