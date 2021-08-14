نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. كافة تفاصيل شروط الفحص الدوري 2021 للمركبات وأسعار الفحص في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة المرور العامة بوضع شروط الفحص الدوري 2021 في السعودية وسعر الفحص لكافة السيارات، وإدارة المرور هي قطاع تابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والمسؤول عن تنظيم جميع الأمور الخاصة بالمرور، والتي تشمل القواعد والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبل جميع المواطنين والمقيمين، وذلك لضمان حماية المواطنين من حوادث السير وتوفير الأمن والأمان لهم.

الفحص الفني الدوري للمركبات

الفحص الفني الدوري للمركبات هو فحص شامل للمركبة، ويتم فحصها كل مدة بشكل مستمر، وفقاً لما تحدده وزارة المرور، وذلك حتى يتم التأكد من سلامة السيارة وعدم وجود أي مخاطر على السائق أو المواطنين المارة في الطرق، ويعد هذا الفحص من أهم الأمور التي يجب القيام بها، حتى يتم تحديد رخصة سير السيارة، حيث أنه لا يسمح بتحديد الاستمارة بدون أجراء هذا الفحص والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في السيارة.

شروط الفحص الدوري 2021

تم وضع شروط الفحص الدوري 2021 لجميع السيارات، والتي يجب الالتزام بها من قبل الجميع، وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يتم الفحص الدوري للسيارة كل 6 أشهر.

كما يتم إجراء هذا الفحص في حالة الرغبة في بيع أو شراء سيارة.

يتم إجراء الفحص في حالة وجود أي عطل.

يجب إصلاح أي عطل بالسيارة قبل الخضوع إلى الفحص الدوري.

كما يتم إجراء الفحص في حالة تغيير أو إصلاح هيكل السيارة والمحرك.

سعر الفحص الدوري

يتوقف سعر الفحص الدوري على نوع السيارة والمرة الكم التي سيتم فيها خضوع السيارة إلى الفحص، وتم تحديد هذه الرسوم وفقاً السطور التالية:

السيارة الصغيرة – 83.95 ريال. الدراجة النارية – 40.25 ريال. السيارة المقطورة : 211.6 ريال. الحافلة الكبيرة – 235.75 ريال. والحافلة المتوسطة – 162.15 ريال. الحافلة الصغيرة – 110.4 ريال. السيارة شبه المقطورة – 211.6 ريال. سيارة النقل الصغيرة – 110.4 ريال. وسيارة النقل المتوسط – 162.15 ريال. سيارة النقل الثقيل – 235.75 ريال. رسوم فحص السيارة شبه المقطورة 211.6 ريال. رسوم فحص السيارة المقطورة: 211.6 ريال.

والجدير بالذكر أن محطات الفحص الدوري للسيارات تعمل من السبت إلى الخميس فيما عدا يوم الجمعة فهو إجازة رسمية، ويختلف دوام العمل من محطة إلى أخرى خلال أيام العمل الأسبوعية، بعض المحطات تعمل من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساء، وبعض المحطات الأخرى تعمل حتى الرابعة عصرًا فقط.