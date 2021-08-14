كيف اسجل في أبشر عن طريق الجوال 1443

كيف اسجل في أبشر عن طريق الجوال؟ من أكثر الأسئلة الشائعة بين المواطنين السعوديين، حيث يمكن لجميع المواطنين التسجيل في نظام أبشر من خلال الهاتف الذكي، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من نظام ابشر بكل سهولة، ونظراً لأهمية هذا الأمر لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، سوف نقدم لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في نظام أبشر عن طريق الهاتف.

نظام أبشر وزارة الداخلية السعودية

نظام ابشر هو برنامج من أهم البرامج والخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، حيث تقدم منصة أبشر عدد كبير من الخدمات الالكترونية لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وذلك من أهم الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية لقضاء المعاملات بدون الذهاب إلى أماكن العمل الرسمية، وتقدم منصة ابشر الخدمات إلى أكثر من 21 مليون مواطن، حيث تقدم أكثر من 200 خدمة بشكل إلكتروني.

كيف اسجل في أبشر عن طريق الجوال

نقدم لكم الآن إحالة السؤال الشائع وهو كيف اسجل في أبشر عن طريق الجوال، وذلك حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة لجميع الخدمات الإلكترونية بكل سهولة، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية :

يتم الدخول إلى موقع أبشر وزارة الداخلية.

ثم يتم النقر على أفراد.

بعد ذلك يجب الضغط على مستخدم جديد.

ثم يجب كتابة البيانات الخاصة بالمستخدم، مثل رقم الهوية ورقم الهاتف.

يجب الآن كتابة الاسم باللغة الإنجليزية.

ثم كتابة كلمة المرور، على أن يكون الحرف الأول كبير والحرف الثاني صغير، والحرف الثالث كبير.

يجب الآن تأكيد كلمة المرور.

ثم كتابة البريد الإلكتروني، وتحديد اللغة المناسبة.

والآن يتم كتابة رمز التحقق المرئي على الشاشة.

ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

بعد ذلك يجب إدخال الرمز التي تم وصوله إلى الهاتف المحمول.

وأخيرا بعد كتابة الرمز يتم النقر على تأكيد، حتي يتم تفعيل الحساب بنجاح.

والجدير بالذكر أن أبشر وفرت تطبيقاً للمواطنين والمقيمين يمكن من خلال تحميل التطبيق على الهواتف الذكية المختلفة إستخدام هذه الخدمات والإستعلامات الإلكترونية عبر التطبيق بكل سهولة، وكما يمكن تحميله لنظام الأندرويد ونظام الآيفون.