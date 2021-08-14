التسجيل في إعانة الباحثين عن العمل 1443 transition.taqat.sa التسجيل الإلكتروني الجديد

إعانة الباحثين عن العمل taqat.sa الذي قام صندوق تنمية الموارد البشرية بإطلاقه في 2019 لدعم الجادين في البحث عن العمل بتقديم يد العون وتوجيه الطاقات البشرية إلى الأماكن الأفضل للعمل، حسب القدرات والمؤهلات الدراسية والمهنية، كما تقوم الوزارة عبر برنامج هدف بتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية للراغبين في تحسين المستوى العلمي والتأهيلي للحصول على فرص أفضل للوظائف، وتقوم الوزارة بالعديد من الخدمات الجليلة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع السعودي بشكل عام.

صندوق تنمية الموارد البشرية

وقد تم إطلاق هذا البرنامج الاجتماعي والتوظيفي الإصلاحي لمعاونة الشباب الذين لديهم الراغبة الجادة في الحصول على العمل المناسب لهم، وذلك من خلال تأهيل النفس بالحصول على المؤهل المناسب والحصول على الدورات التدريبية التأهيلية واللغات اللازمة ودورات الكمبيوتر ليكون لدى الباحث عن العمل الفرص الأفضل له، ويقوم صندوق الموارد البشرية بالاشتراك مع عدد من الهيئات والوزارات لتوفير المساعدة اللازمة لهذا الباحث ليكون له الفرص الأفضل في السوق السعودي.

أهداف برنامج الوزارة هدف

مساعدة ودعم الجادين والباحثين عن فرص العمل بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة غليهم وتعظيم الاستفادة من هذه الخدمات.

يتم تقديم التأهيل اللازم للباحثين عن فرص الوظائف بالمملكة لتوفير الفرص الأفضل لهم.

تقوم الوزارة بتقديم الدعم المباشر للمستفيدين دون اللجوء إلى الوسطاء الذين لا يمكنهم توفير الفرص في أغلب الأحيان.

يتم تقديم دعم مالي ومادي كراتب شهري لمساعدة الباحث عن الوظائف للبحث عن العمل دون الحاجة إلى المال حسب ألية محددة.

ألية التسجيل الإلكتروني في إعانة البحث عن عمل

تم اليوم إطلاق التسجيل الإلكتروني من جديد في البرنامج الاجتماعي الخدمي الذي يهتم بالفئة العاملة من الشعب في الفئة العمرية المحددة ليمتد التسجيل حتى 15 شهر بالآلية التالية:

المبلغ الشهري المصروف الفترة الزمنية 2000 ريال شهريا من بداية تقديم طلب الإعانة.

مبلغ 1500 ريال

يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي.

وأخيرا صرف 750 ريال سعودي. يتم صرفها لمدة أربعة اشهر.

يتم صرفها بعد انتهاء الفترة الأولى للتقديم.

يتم صرفها مع انتهاء الفترة الثانية للتقديم.

يتم احتسابها من الفترة الثالثة للتقديم.

كيفية التسجيل في إعانة الباحثين عن العمل 1443 transition.taqat.sa