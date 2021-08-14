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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم عودة المعلمين للعام 1443هـ الدراسي الجديد وفق التقويم السعودي في المقال التالي
التعليم عودة المعلمين للعام 1443هـ ، الدراسي الجديد، بالمملكة العربية السعودية، وفق التقويم بالسعودية، يوم الأحد، الموافق 22 من شهر أغسطس للعام 2021م، الموافق 14 من شهر محرم للعام 1443هـ، وذلك استعدادًا لبدء الفصل الأول، من العام الدراسي الجديد 1443هـ، المقرر عودته يوم الأحد، 29 أغسطس 2021م، الموافق 21 محرم 1443هـ، كما أعلنه وزير التعليم السعودي، معالي الوزير دكتور/ حمد آل شيخ، ووفق خطة عودة الدراسة حضوريًا، بجميع المحافظات والمناطق بالسعودية، مع العلم أنه، تم الإعلان عن عودة الإداريين والمشرفين، للدوام للعام الدراسي الجديد، يوم الأحد الماضي، الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1442هـ، الموافق 8 من شهر أغسطس 2021م.
التعليم عودة المعلمين للعام 1443هـ
إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، قد قررت وفق خارطة عودة التعليم حضوريًا، بأمر ملكي سامي، أن يتم تحديث النظام التعليمي بالسعودية، ليضاهي النظام التعليمي العالمي، وفق رؤية المملكة 2030م، بدءًا من تقسيم العام الدراسي على ثلاث فصول، وكذلك دخول مناهج الموسيقى بالمدارس، وغيرها من التحديثات التي تعمل على رفع كفاءة التعليم بالسعودية، كما أولت وزارة التعليم أيضًا اهتمامًا بأدق التفاصيل، الخاصة بالعودة الحضورية بالمدارس، ومنها مواصفات الحقيبة المدرسية الصحية، وكذلك شروط العودة الآمنة.
شروط الحضور لمقرات المدارس السعودية للعام الدراسي 1443هـ
في الختام وفق ما تم الإعلان عنه، من قبل وزارة التعليم السعودية، للفصل الأول من العام الجديد 1443هـ، من شروط لابد من توافرها، لتمكن الطالب والطالبات، وجميع العاملين بالمدارس، من الحضور، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا للحد من انتشار فيروس كورونا، لابد من اتباع كافة البروتوكولات الصحية، والتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، لجميع العاملين والطلاب والطالبات بالمدارس السعودية.
- كذلك التأكد من أخذ لقاح كورونا، لكافة العاملين والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات المستهدفين، بالمدارس.
- كما يجب التأكد من التحصين، بجرعتي لقاح كورونا، حتى يتم السماح بالدخول للمدارس السعودية.
- أيضًا مراعاة التعقيم، وارتداء الكمامات، والحرص على مسافات التباعد الاجتماعي، مثلما شددت وزارة الصحة على ذلك.
- في النهاية يجب على أولياء الأمور، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب بالمملكة، اتباع تعليمات الوزارة الخاصة بحضورأبنائهم.
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