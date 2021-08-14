نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز الأحوال المدنية خطوات حجز موعد الأحوال للأبناء في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز الأحوال للأبناء خطوات حجز موعد الأحوال للأبناء 1443 , قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية , بتوفير العديد من المميزات و الخدمات , للمواطنين السعوديين , والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، كما أن خدمة حجز موعد الأحوال للأبناء , تعد من أهم المميزات التي تقدمها .. الوكالة التابعة لوزارة الداخلية, في المملكة العربية السعودية ، فيقوم المواطن بحجز موعد من اجل ابنه ، ثم التوجه الي مكتب الأحوال ، ثم يقوم بإتمام العملية التي يرغب بها ، ومن المعروف أنه من الواجب حجز موعد قبل الذهاب الي وكاله وزاره الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية ، فقد بحث العديد من المواطنين السعودين عن موعد وطريقه حجز موعد الأحوال للأبناء ، لذلك من خلال المقال الأتي نجاوب علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين

حجز موعد الأحوال المدنية

من خلال الموقع الرسمي ، او عن طريق منصة أبشر , يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية , التسجيل وحجز موعد الأحوال للأبناء , بسهوله عن طريق بعض الخطوات البسيطة , خطوات حجز موعد الأحوال للأبناء في المملكة العربية السعودية كما يلي : –

أولا توجه مباشره الي صفحة وزاره الداخلية

ثانيا توجة الي القسم الخاص بالأحوال المدنية

ثالثا اضغط علي حجز موعد

يمكنك التسجيل عن طريق منصة ابشر ايضا وذلك كما يلي : –

أولا قم بالضغط خدمات إلكترونية متكامله

ثانيا قم بالضغط علي حجز موعد

ثالثا قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي المكان المخصص مثل رقم الهويه وتاريخ الميلاد

رابعا قم بإدخال الرمز المرئي

خامسا قم بالضغط علي تحقق من البيانات

سادسا قم بالضغط علي حجز موعد جديد واختار الخدمة التي ترغب في حجز موعد لها

ثم ادخل كل البيانات لإتمام التسجيل

بعد ذلك قم بالضغط علي تأكيد

وبعد أن تحصل علي البطاقة التي بها جميع البيانات بشأن حجزك

قم بطباعه هذه البطاقة واذهب بها الي مكتب الأحوال المدنية

الاستعلام عن حجز موعد الأحوال المدنية