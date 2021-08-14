سعر بلايستيشن 4 برو في السعودية 2021 وأهم مواصفاته بالتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة سعر بلايستيشن 4 برو في السعودية ؛ أصبح البلايستيشن من الأجهزة الأساسية في كل منزل، حيث أصبح وسيلة للقضاء على الشعور بالملل، ووسيلة تسلية أكثر من رائعة سواء أكان للكبار أو الصغار، خاصًة عن اختيار لعبة مسلية رائعة تجعل اللاعبين يتنافسون فيها بحب.

خاصًة عند تجمع الأصدقاء وجميع أفراد العائلة، تجعل الجميع يقضون وقتًا ممتعًا، ويعتبر بلايستيشن 4 برو من أفضل الأنواع التي يبحث الجميع عن سعرها ويهتمون بمعرفة جميع مواصفاتها.

سعر بلايستيشن 4 برو في السعودية 2021

يبحث الكثير من محبي البلايستيشن معرفة كل مواصفاته التي ستجعلهم يقومون بشرائه، خاصًة وإن كان لديهم الإصدارات الأخرى السابقة منه، وتلك كانت أبرز مواصفات بلايستيشن 4 برو في السعودية:-

أولا:- يبلغ وزنه 3.3 كيلو جرام.

ثانيا:- يأتي بمواصفات أقوى من مواصفات بلايستيشن 4 السابق.

ثالثا:- يتيح الاستمتاع باللعب بدقة عالية جدًا تصل إلى 1080 ميجا بكسل.

رابعا:- تبلغ سرعة الإطارات 60 بالثانية مع العلم أنه يدعم تقنية HDR.

خامسا:- يأتي مع يد واحدة للتحكم، مع إمكانية شراء أخرى إضافية.

سادسا:- ثماني النواة، مع معالج رسوم JAGUAR مع قوة معالجة رسوم تصل حتى 4.2 تيرافلوب.

سابعا:- تبلغ سعته 8 جيجا بايت، مع قرص صلب يبلغ حجمه 1 تيرابايت.

ثامنا:- يحتوي الجهاز على مخرجين USB واحد بالأمام وآخر بالخلف للاستمتاع بربطه مع النظارة الخاصة به (نظارة بلاي ستيشن في آر).

تاسعا:- يستهلك الجهاز 310 واط.

عاشرا:- إمكانية الاتصال عبر البلايستيشن بالبلوتوث.

كذلك يأتي مع شاشة لمس قوية تتيح للاعب معرفة قدرته بداخل اللعبة.

وأخيرا:- يمكن للاعب الحصول على الإشعارات أثناء اللعب.

سعر بلايستيشن 4 برو في السعودية

يبلغ سعر بلايستيشن 4 برو في المملكة العربية السعودية ما قدره 1495 ريال سعودي.

أحدث أسعار بلايستيشن 4 في السعودية

وتلك هي أحدث أسعار بلايستيشن 4 في السعودية:-

أولا:- سعر بلايستيشن 4 في السعودية، 500 جيجا، مع ثلاثة ألعاب 1379 ريال سعودي

ثانيا:- سعر بلايستيشن 4 في السعودية، 1 تيرا + 2 لعبة + اشتراك شهر مجانًا فيبلغ سعره 16.9 ريال سعودي.

ثالثا:- أما عن سعر بلايستيشن 4 في السعودية، 1 تيرا بايت + 2 وحدة تحكم + لعبة فيفا 20، 1724 ريال سعودي.

رابعا:- سعر بلايستيشن 4 في السعودية 500 جيجا + 3 العاب 827 ريال.