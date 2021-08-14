خطوات إصدار رخصة القيادة إلكترونيا من خلال موقع أبشر بالمملكة

خطوات إصدار رخصة القيادة في المملكة عبر الموقع الإلكتروني، فإن الكثير من المواطنين يستفيدوا من خدمات المرور الإلكترونية في المملكة، حيث هناك العديد من المواطنين سواء سعودييين أو مقيمين وافدين يملكون مركبات، لذلك فإن مدرية الأمن العام تسمح بالقيادة داخل أنحاء المملكة بالشكل القانوني أي لحاملي الرخصة فقط، ومنعا لتعرض المواطنين لأي نوع من أنواع العقوبات لمخالفة القانون، يقدم موقع ثقفني للمواطنين خطوات الدخول علي الخدمة للحصول علي رخصة القيادة بكل سهولة،ه كما أوضحت المديرية بعض الشروط المطلوبة للحصول علي الرخصة إلكترونيا.

خطوات إصدار رخصة القيادة

فإن المملكة لا تسمح لأي مواطن بالمملكة بالقيادة إلا في إطار قانوني، فالاختبار النظري في المملكة يكون من 20 سؤال، حيث يسمح المسئولون بالخطأ مرتين فقط في الاختبار النظري، حيث أن هناك خطوات لتقديم طلب استخراج الرخصة إلكترونيا، تلك الخطوات تكون كالتالي:

يجب أن يشترك كل مواطن متقدم في أحد المدارس المخصصة لتعليم القيادة بالمملكة.

يقوم المواطن بملأ استمارة التسجيل ، ثم يرسل للمواطن رسالة لتأكيد طلبه.

لابد أن يركز كل مواطن علي جميع الأجزاء سواء النظري أو العملي، ليتمكن المواطن المتقدم من اجتياز اختبار القيادة.

يقوم المسئولون بإعفاء المواطنين الذين لديهم رخصة أجنبية أو دولية سارية من اختيار القيادة.

أن المواطن يدخل علي حسابه الشخصي علي موقع ابشر لمتابعة الرخصة.

فيقوم المواطن بالضغط علي أختيار خدماتي ، ثم سيختار من هذه القائمة خدمة استعلامات.

يختار المواطن من القائمة المرور ثم يضغط علي خدمة استعلام عن الرخصة.

يقوم المواطن المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ثم يقوم بالضغط علي أيقونة عرض.

خدمة استخراج رخصة من خدمات المرور الإلكترونية

ذكرت المدرية أن هذه الخدمة تعتبر من أهم خدمات المرور الإلكترونية، وأكدت علي ضرورة الالتحاق بأحد مدارس القيادة للتمكن من استخرجها، كما أن تلك الخدمة ليس مجانية ولها رسوم لابد من سدادها، كما يتطلب استخراج الرخصة القيام بالكسف الطبي بأي مركز سواء حكومي أو خاص عن طريق حجز موعد، فإن الاختبار العملي يكون من خلال المدرسة أما الاختبار الظري يكون إلكترونيا.