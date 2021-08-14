رابط الدخول للمخالفات المرورية للمواطنين في المملكة عبر منصة أبشر

رابط الدخول للمخالفات المرورية للمواطنين بالمملكة عبر منصة أبشر، أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في الآونة الأخيرة، بهدف الحفاظ علي الصحة العامة بالمملكة وصحة المواطنين، فهناك العديد من المواطنين سواء سعوديين أم مقيمين يستفيدوا من خدمات أبشر الإلكترونية، كما أن يوجد في المملكة الكثير من المواطنين يمتلكون العديد من المركبات، حيث أن يجب علي المواطنين الدخول علي منصة أبشر للاستعلام عن قيمة المخالفات، وذلك لعدم تعرض المواطنين للعقوبات أو الغرامة عند التأخر في السداد، ولذلك سوف نوضح من خلال موقعنا رابط وطريقة الدخول علي المخالفات المرورية للمواطنين بالمملكة.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور

تعلن وزارة الداخلية من خلال صفحتها عن توفير العديد من الخدمات الخاصة بالمرور إلكترونيا، فمن ضمن هذه الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة، فتلك الخدمات الإلكترونية يوجد منها خدمات بالمجان وخدمات لها رسوم، فإن خدمة مخالفات المرور المقدمة للمواطنين تكون مجانية بدون رسوم، كما أن تلك الخدمة متوفرة ومتاحة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، فتلك الخدمة تستغرق في تنفيذ طلب الاستعلام للمواطنين يوم واحد فقط، كما يتيح الموقع التواصل مع المسؤولين عن مواجهة أي مشكلة عبر البريد الإلكتروني، يجب أن يكون متوفر لدي المواطن المقدم للطلب بطاقة الهوية الوطنية إذا كان سعودي، أما إذا كان هذا المواطن وافد فلابد من وجود الإقامة الخاصة به في المملكة.

رابط الدخول للمخالفات المرورية

أكدت مدرية الأمن العام علي ضرورة أتباع الخطوات المعلنة للتمكن من الاستعلام عن المخالفات، حيث أن تلك الخطوات تكون بسيطة وسهلة وسريعة التنفيذ، فتلك الخطوات الواجب تنفذها هي كالأتي: