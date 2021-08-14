برنامج هدف وإعانة البحث عن عمل لمدة 15 شهر طريقة التسجيل والمزايا والشروط

في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في الوقوف مع الشباب الباحثين عن عمل وتدريبهم وتوفير فرص عمل حقيقية لهم لاعانتهم على ظروف الحياة، واليوم سوف نكتب مقالنا عن اعانة هدف البحث عن عمل وشروط صرف الإعانة وكيفية التقديم لها والحصول عليها ، فقد أعلن برنامج هدف “صندوق تنمية الموارد البشرية”، عن فتح باب التسجيل في إعانة البحث عن عمل، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتحفيز الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل، ويتم صرف الإعانة لمدة 15 شهرًا، ومن خلال مقالتنا سوف نستعرض كافة التفاصيل من مزايا البرنامج والشروط المطلوبة، للحصول على الإعانة ، ورابط وطريقة التسجيل، ومبلغ الاعانة ورابط التقديم للحصول على الإعانة.

مبلغ إعانة البحث عن عمل:

فقد أعلن من خلال برنامج هدف عن المبالغ التي يتقاضاها مستحقي الإعانة الشهرية وهي موزعة على 15 شهرًا كما يلي:

مبلغ (2000) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من بداية صرف الإعانة. مبلغ (1500) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 1. مبلغ (1000) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 2. مبلغ (750) ريال شهرياً لمدة (3) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ الفترة رقم 3.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل:

وللحصول على الاعانة يجب ان يتوفر عدة شروط فقد إشترط صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للتسجيل في البرنامج والحصول على الإعانة توفر الشروط التالية في المتقدم للتسجيل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة. أن يكون لديه القدرة على العمل وجدّي في البحث عنه، وفق ما تحدده اللائحة من معايير القدرة والجدية. ألَّا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 40 سنة. ألَّا يكون موظفاً، أو عاملاً في القطاع العام، أو القطاع الخاص. ألَّا يكون يُصرف له معاش تقاعدي. ألَّا يكون يُصرف له أي مخصص، أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ألَّا يكون يُصرف له معاش من الضمان الاجتماعي. ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة. ألَّا يزيد الدخل الشهري، أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويُستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة، عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد. ولايستحق الاعانة من يثبت في تقديم اوراقه عكس ماذكر من شروط ويتم استرداد مبلغ إعانة البحث عن عمل كما في الحالات الاتية:

في حال قدم المستفيد بشكل متعمد بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة، بتوجب عليه إعادة كامل مبلغ الإعانة التي تم صرفها له.

يحق لصندوق تنمية الموارد البشرية إحالة كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بحقه.

ويجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستعادة مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد، في حال ثبوت عدم استحقاقه لها.

رابط التقديم وطريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل :

حيث يمكنك التقديم والتسجيل في برنامج هدف للحصول على الإعانة من خلال البوابة الوطنية الوطنية للعمل أو عبر خدمة النفاذ الوطني بإتباع عدة خطوات كالتالي: