طريقة التسجيل في دعم ريف لدعم الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل “reef.gov.sa”

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل، كثر البحث كثيراً خلال الفترة الحالية عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين عن العمل، من أجل الحصول على الدعم المادي، والتسجيل في منصة ريف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المياه والزراعة لزيادة الإنتاجية والكفاءة، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية منصة دعم ريف، والتي تتلقى دعماً مالياً لمن يرغب في الحصول على دعم العمال الزراعيين للمساعدة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة إنتاجية المحاصيل، والاكتفاء الذاتي من تربية المواشي ودعم صغار الصيادين، وغيرها من الأنشطة الزراعية التي تهدف المملكة من خلالها إلى تحقيق أعلى إنتاجية كجزء من رؤيتها في 2030 التي تهدف إلى تطوير جميع القطاعات في المملكة، والأن سوف نتحدث عن طريقة التسجيل في برنامج ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه، ورابط برنامج ريف للدعم المادي.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.

برنامج دعم ريف، هو بوابة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من البرنامج الذي تقدمه وزارة المياه والزراعة، حيث يسمح البرنامج للمستفيدين من تسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على الدعم المادي، ومساعدت صغار المزارعين على تطوير خطة تنمية ريفية مستدامة، ويعمل البرنامج على مساعدة الأسر المنتجة وربات البيوت، وصغار المزارعين، ودعم ومساعدة العاطلين عن العمل من خلال الدخول إلى منصة Reef للحصول على المساعدة، والبدء في تسجيل جميع البيانات، بشروط استيفاء جميع الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية القبول في برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة.

#برنامج_ريف يدعو المستفيدين الذين حصلوا على مبالغ مادية مقابل تسجيل أصولهم الزراعية للدخول للبوابة https://t.co/9G59ux5lkO وتحديث بياناتهم للحصول على الدعم المادي على الإنتاج 💳#عطاء_ونماء🍃 pic.twitter.com/slV2SZcQ5y — برنامج ريف (@ReefSaudi) August 10, 2021

منصة ريف الإلكترونية

هي منصة إلكترونية يمكن التسجيل عليها إلكترونياً، وتم تصميم برنامج ريف من قبل وزارة المياه والزراعة لدعم التنمية الريفية المستدامة ، وتم إطلاق البرنامج كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على الدعم الريفي، حيث يتزايد عدد المواطنين السعوديين والمقيمين في الريف السعودي كل يوم للتسجيل في منصة الدعم الريفي للحصول على جميع الخدمات والمزايا التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والمياه والزراعة لهم ، والاستفادة الكاملة من جميع التطورات والدعم المادي على القطاعات المختلفة التي ذكرتها الوزارة سابقاً خلال شروط البرنامج ، وفي كل يوم يتزايد عدد المسجلين وعدد الأشخاص الذين يزورون موقع التسجيل للاستفادة من جميع الفرص المختلفة. والخدمات، ولا يوجد تاريخ محدد حتى الآن لنهاية وقت التسجيل، والتسجيل متاح في أي وقت. يعد برنامج الدعم الريفي من أفضل البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا لدعم الأسر والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، حيث يدعم البرنامج الكثير من القطاعات المختلفة للمنتجين الزراعيين، وذلك بهدف تحسين المعايير الريفية والزراعية بالمملكة.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة

يتساءل الكثيرون من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة ريف الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة والمياه، حيث يتم التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة انشاء حساب جديد على المنصة.

كتابة كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة مثل “الاسم، ورقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد، وكتابة كلمة المرور، ورمز التحقق المرئي”.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ادخل رمز التحقق المرئي الذي إرسال على الجوال.

الآن تم تسجيل حسابك في منصة ريف لتلقي الدعم المالي.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة، والدعم الريفي للعاطلين عن العمل، وكذلك الدعم الريفي لربات البيوت، ومن أبرز الشروط التالية:

أن يكون المتقدمون للبرنامج سعودي الجنسية.

يجب على المرشح للبرنامج استخراج وثيقة العمل الحر.

يجب أن يكون المرشح عاملاً بإحدى المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج الريفي.

لا يجوز للمتقدمين العمل في أحد قطاعات المملكة العامة أو الخاصة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمين عن أحدي عشر عاماً.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمين المسجلين في المنصة 6000 ريال ، وأن لا يتجاوز إجمالي الدعم السنوي المباشر لجميع المشاريع المسجلة 54000 ريال.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب بنكي باسمه، وأن يكون نشط ومسجلاً في المنصة الإلكترونية.

ما هي القطاعات التي يدعمها برنامج ريف

يدعم مشروع دعم ريف العديد من القطاعات المختلفة للأسر المنتجة في المملكة، ومن القطاعات المستهدفة هي كما يلي:

تنمية القيمة المضافة لصغار المزارعين في المملكة وتنمية الأنشطة الزراعية الريفية. تنمية المحاصيل البعلية مثل الذرة، والسمسم، والدخن. بناء قدرات صغار الصيادين ومزارعي الأسماك. تطوير قطاع صغير لتربية الماشية. تنمية قطاع الورد والتجارة. تطوير وإنتاج وتصنيع الرمان، والعنب، والتين والفواكه الأخرى. تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل. إنتاج وتجهيز البن العربي.

وقد أعلن البرنامج رسميًا عبر موقعه علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه فور التسجيل في برنامج ريف 1443 مع استكمال إجراءات القبول والتسجيل إلكترونياً، يتم صرف المساعدة المالية للمواطنين في فترة اقصاها 60 يومياً من تاريخ تقديم الطلب، وقد نوهت المنصة على المواطنين المستفيدين من البرنامج من ضرورة زيارة المنصة الإلكترونية لمتابعة طلب الحصول على الدعم المادي.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية الدخول إلي برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة.