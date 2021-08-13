الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية عبر portal.redf.gov.sa

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية وهو ما يتم من خلاله الاستعلام بالسجل المدني، خاصة أن الكثير من المواطنين وخاصة الشباب يريدون الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، كي يستطيعوا أن يبدأوا حياتهم بلا أعباء إضافية، وتيسيراً على المواطنين تم إتاحة خدمات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

طريقة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

يتم الاستعلام عن طريق استخدام رقم الهوية من خلال إتباع مجموعة من الخطوات التي تمكن المواطن من الحصول على الخدمة، فهي توفر الكثير من الوقت والجهد بالاستعلام من خلال استخدام تلك الطريقة، فيتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول لموقع صندوق التنمية العقاري عبر الموقع الرسمي.

يتم إختيار الاستعلام عن المستفيدين.

يدخل المستعلم رقم الهوية الخاص به ثم يختار الاستعلام لتظهر بعدها النتيجة التي يريد الحصول عليها.

تظهر كل البيانات الخاصة بالصندوق والتي يرغب المستلم في معرفتها.

صندوق التنمية العقاري السعودي

خاصة أن صندوق التنمية يقدم برنامج القرض العقاري، وهو واحد من برامج تمويل أموال السكني الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري السعودي، فهو يقوم بتقديم مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي من أجل تقديم الخدمة للشركات التمويلية التي تشارك في الصندوق، لدعم المستفيدين من خلال حصولهم مبلغ مالي كدعم شهري وهو يقوم بتغطية أرباح التمويل بحيث تصل نسبته ل35% ويتم تحويل المبلغ في حساب المستفيد بعد أن يقوم بتسديد القسط.

الاستعلام بالسجل المدني

يتم الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية أو من خلال استخدام السجل المدني لمعرفة ما يتم تقديمه من خدمات كما يتم معرفة كل المعلومات الخاصة بالمستعلم، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات المحددة كالتالي: