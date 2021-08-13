رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443 عبر بوابة طاقات transition.taqat.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر برنامج البحث عن العمل من أحد المشاريع التي أطلقتها مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 14 مايو 2021، فمن خلال التقديم على إعانة البحث عن العمل يمكن للباحثين عن العمل والعاطلين في المملكة الحصول على الدعم النقدي المباشر من الحكومة، ويتم صرف هذه الإعانة لمدة 15 شهرًا، وذكرت الحكومة السعودية أن برنامج إعانة والبحث عن العمل سوف يدخل في نطاق التنفيذ بعد أن يمضي على اعتماده مدة 90 يومًا، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول طريقة التسجيل في إعانة البحث عن العمل وشروط إعانة البحث عن العمل، فتابعونا.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن العمل طاقات

نجد الكثير من الاستفسارات تدور حول رابط إعانة البحث عن العمل منذ انطلاقه، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة السعودية أن التسجيل في إعانة البحث عن عمل سوف يكون إلكترونيًا عبر بوابة طاقات الإلكترونية، حيث تعتمد الحكومة على المنظمة التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويأتي هذا في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030 والاعتماد على التحول الرقمي في كافة المعاملات الحكومية في السعودية.

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل

كيف أسجل في إعانة البحث عن العمل؟ هو سؤال مطروح من الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المباشر المقدم من الحكومة السعودية لتحفيز الشباب السعودي على البحث عن فرصة عمل مناسبة وتحفيزهم في الدخول إلى سوق العمل، فيمكنكم من خلال الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة طاقات الإلكترونية. اضغط على تبويب “البحث عن العمل”. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة، وهذه البيانات هي كالتالي: رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

اسم المتقدم.

كلمة المرور.

رقم الهاتف الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني.

تأكيد البريد الإلكتروني مرة أخرى. مراجعة البيانات جيدًا للتأكد من صحتها قبل الضغط على كلمة “تسجيل”.

وبهذه الطريقة تكون قد أتممت التقديم على إعانة الباحثين عن عمل عبر طاقات، ولكن ما هي شروط إعانة البحث عن العمل الجديدة 1443؟

شروط التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل

أقر صندوق الموارد البشرية شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل، وفي هذا الصدد يجب على المتقدمين استيفاء هذه الشروط قبل الدخول إلى رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل إلكترونيًا، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الشروط:

يشترط النظام أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية. يستثني البرنامج أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي. إقامة المتقدم للإعانة إقامة دائمة في المملكة من شروط إعانة البحث عن عمل. ألا يقل عمر عمر المتقدم عن 20 سنة، وألا يزيد عن 35 سنة. من شروط الحصول على الإعانة ألا يكون المستفيد موظفًا في القطاع العام أو الخاص. ينبغي أن يكون المتقد للإعانة قادرًا على العمل. يجب ألا يكون المتقدم بالطلب مستحقًا لأي معاش تقاعدي . عدم تواجد المستفيد بالإعانة في أحد دور الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها. ألا يكون للمتقدم بالطلب دخل ثابت يعادل الإعانة. كما يشترط النظام ألا يكون المستفيد مستحقًا لأي تعويض أو مخصص ضد التعطل عن العمل. للحصول على الإعانة ينبغي ألا يكون المتقدم متدربًا أو طالبًا في أي من مراحل التدريب أو التعليم. ألا يكون للمتقدم بالطلب أي نشاط تجاري مسجل في الجهات الحكومية.

شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل

أقر صندوق تنمية الموارد البشرية ضوابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال تحديد المدد الزمنية التالية قبل تقديم الشخص بطلب الحصول على الإعانة:

مرور ستة أشهر على الأقل: للحاصلين على شهادة اجتياز للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادها.

الحاصلين على شهادة اجتياز للدراسة الجامعية وفوق الجامعية.

شهادة اجتياز التدريب. ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانسحاب: للمنسحبين من الدراسة أو التدريب ولكن يشترط أن هذه الدراسة أو التدريب لم تكن منحة من الدولة. ثلاثة أشهر على الأقل: إذا كان المتقدم موظفًا في القطاع العام أو الخاص، فانه يجب مرور 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية أو الوظيفية مع المؤسسة أو جهة العمل. سنة على الأقل من تاريخ التخرج: إذا كان المتقدم له مكافأة من الدولة في التدريب أو الدراسة، فإنه يجب مرور سنة كاملة على الأقل على تاريخ تخرجه.

أهداف إعانة البحث عن عمل

بقدم صندوق تنمية الموارد البشرية الدعم المالي من خلال إعانة البحث عن عمل للشباب الباحثين عن وظيفة لتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل السعودي، وفي هذا الصدد يقدم الصندوق إعانة مالية قدرها 2000 ريال شهري لمدة 15 شهر، كما تقدم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الدورات التدريبية لمساعدة الشباب في الحصول على وظيفة مناسبة من خلال اكتساب المهارات اللازمة، وتهدف تقديم إعانة الباحثين عن العمل إلى ما يلي:

تعزيز فرص حصول الشباب العاطلين عن العمل على وظيفة مناسبة.

تقديم الإعانة المالية للباحث عن العمل لمساعدته في بحثه الجاد عن العمل.

تقديم خدمات التدريب والتوظيف التي تدعم الباحثين عن العمل من خلال تزويد خبراتهم ومهاراتهم العملية.

كم مبلغ إعانة البحث عن عمل

حددت الجهات المعنية آلية صرف إعانة البحث عن عمل بالنظام الجديد، حيث ينص النظام الجديد على تغيير مدة الحصول على الإعانة سواء كانت الإعانة لعدة مرات متقطعة أو لمرة واحدة متصلة، حيث كان في النظام القديم يحصل المستفيد على الإعانة لمدة 12 شهرًا، ولكن إعانة البحث عن عمل في النظام الجديدة يتم صرفه لمدة 15 شهرًا بحد أقصى، وفيما يلي تحديد لآلية صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين من الإعانة:

تحديد إعانة البحث عن عمل في الأربعة الأشهر الأولى بمبلغ 2,000 ريال سعوديّ لكلّ شهر.

إعانة البحث عن عمل في الأربعة شهور الثانية: 1,500 ريال سعوديّ لكل شهر.

مبلغ إعانة البحث عن عمل في الأربعة شهور الثالثة هو 1,000 ريال سعوديّ عن كل شهر.

تقدير إعانة البث عن عمل في الثلاثة شهور الأخيرة بمبلغ 750 ريال سعوديّ في كل شهر.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ختام محتوانا عن رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل وشروط الحصول على إعانة البحث عن عمل، كما استعرضنا من خلال هذا المحتوى كم مبلغ إعانة البحث عن عمل وكيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل.