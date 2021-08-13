نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1443 .. موعد فتح تسجيل حساب المواطن جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح التسجيل في حساب المواطن أكثر الأسئلة المتداولة حول موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، حيث يعتبر دعم حساب المواطن النقدي التي يتم صرفه إلى المواطنين من أخد البرامج التي تستهدف الحماية الاجتماعية للفئات متوسطة ومحدودة الدخل في المملكة العربية السعودية، وأطلقت السلطات برنامج حساب المواطن لدعم المواطن السعودي ماديًا لتحمل الآثار المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية في الفترات الأخيرة، ولكن أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن عن ضوابط جديدة للحصول على الدعم من بين هذه الضوابط تعليق التسجيل في حساب المواطن للمسجلين الجديدة ولكن يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن جديد في حالة واحدة فقط، نستعرض لكم من خلال هذا المحتوى متى يفك التسجيل في حساب المواطن وحالات تسجيل جديد في حساب المواطن وشروط حسب المواطن الجديدة.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

تأتي إلى برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر آلاف استفسارات حول متى تبدأ فترة التسجيل في حساب المواطن، لذلك وجدنا برنامج حساب المواطن جدد الرد على هذا السؤال، وذكر فريق خدمة المستفيدين أن مازال هناك تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن مستمر حتى الآن، فالتوقف في تسجيل جديد حساب المواطن تم تطبيقه بعد تطبيق ضوابط دعم البرنامج، فالتسجيل في برنامج حساب المواطن كان متاحًا للمستفيدين الجدد منذ بداية انطلاق دعم حساب المواطن من ديسمبر 2017 ميلادية حتى دفعة 28 مارس 2020 ميلادية، ولكن يسمح إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين فقط.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

أقر برنامج حساب المواطن مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة لحصول الفرد المستقل على الدعم، ومن بين هذه الضوابط النقاط التالية:

تعليق التسجيل الجديد في البرنامج للمستفيدين الجدد الراغبين في الحصول على الدعم.

تحدد الحد الأعلى للاستحقاق من برنامج حساب المواطن.

تعليق استقبال طلبات المتقدمين بعد تاريخ صرف دفعة مارس 2020 الدورة ال28.

إلزام الأفراد المستقلين بتقديم ما يثبت استقلاليتهم في المسكن لكل من بلغ عمر 18 سنة أو أكثر من خلال رفع أحد المستندات التالية لضمان استمرارية صرف الدعم لهم: صك ملكية للبيت. عقد إيجار موحد منصة إيجار. مشهد سكن جامعي أو أحد الكليات العسكرية أو سكن جامعي.



طريقة التسجيل في حساب المواطن

تسجيل جديد في حساب المواطن يتم من خلال دخول برنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية، فمن خلال زيارة الموقع الإلكتروني وتتبع خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب إلكترونيًا يمكنكم التقديم في برنامج حساب المواطن دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات النظام مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، وفيما يلي كيفية تسجيل حساب المواطن جديد بالخطوات:

الولوج إلى رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. من الصفحة الرئيسية انقر على تبويب “التسجيل الجديد”. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، وهذه البيانات كالتالي: رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدراج رقم الجوال.

ثم إدخال رمز التحقق. تستقبل رسالة على الجوال تحتوي على الرقم السري. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثن الرقم السري التي على الهاتف. انقر على كلمة “الدخول”. يطلب النظام من المستخدم إدخال بياناته والعنوان. تظهر أمام المتقدم صفحة أخرى تتطلب إدخال بيانات التابعين. انقر على كلمة “التالي”. ثم يطلب الموقع بيانات الحساب المصرفي الخاص بك”الحساب البنكي”. يجب عليك مراجعة البيانات المدخلة جيدًا والتأكد من صحتها ثم اضغط على الموافقة على صحة البيانات حتى يتم إرسال الطلب بالنجاح.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

أتاح برنامج حساب المواطن فرصة التسجيل في دعم حساب المواطن للأعزب، ولكن حدد النظام توافر عدة متطلبات في الشخص المتقدم، حيث يمكن للعزاب التسجيل في حساب المواطن جديد بعد استيفاء الشروط وتجهيز المستندات التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز دخله 2000 ريال سعودي شهريًا.

ينبغي على المتقدم وثيقة تثبت الدخل الصافي له.

إدراج رقم الحساب البنكي للمتقدم.

إرفاق الهوية الوطنية أو كارت العائلة.

تقديم بطاقة الأحوال سواء كنت موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو عاطلًا عن العمل.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في السعودية إقامة دائمة.

من شروط الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن ألا يكون متواجدًا في أحد دور الإيواء التابع للحكومة.

رابط التسجيل في حساب المواطن جديد

التقديم في دعم حساب المواطن يتم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية، فيمكنكم من خلال تسجيل حساب المواطن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها البوابة للمستخدمين والمستفيدين من الدعم، فمن خلال التسجيل في برنامج حساب المواطن حسابي يمكنكم الاستفسار عن قيمة الدعم من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يمكنكم تحديث حساب المواطن برقم الهوية والقيام بالاستعلام عن نتائج الأهلية لكل شهر.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، فيمكنكم الإطلاع على الشروط التالية لمعرفة مدي استيفائكم لشروط التسجيل في دعم برنامج حساب المواطن قبل الدخول على البوابة الإلكترونية والتسجيل في الدعم حتى لا يتم رفض الطلب:

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية. يستثني النظام من شرط الجنسية كل من ابن وابنة المواطنة. الزوج لمواطنة سعودية

أو الزوجة غير السعودية لرجل سعودي.

حاملو بطاقات التنقل. أن يكون المسل في البرنامج مقيمًا على الأراضي السعودية بشكل دائم. يشترط النظام أألا يكون المستفيد خارج المملكة لأكثر من تسعين يومًا في خلال الـ12 شهرًا السابقة. من شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن عدم تواجد المسجل في أحد بيوت الإيواء الحكومية. كما يشترط النظام ألا يكون المستفيد متواجدًا في أحد السجون. يتوقف معايير الاستحقاق من برنامج حساب المواطن على عدة عوامل تتمثل في التالي: إجمالي الدخل الصافي لأفراد الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار التابعين تؤثر على قيمة الاستحقاق إذا كانت أعمارهم أقل أو أكبر من 18 عامًا.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

تسائل الكثير من المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن كيف أحدث حساب المواطن، حيث قام القائمين على النظام بتوجيه المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بعد أن جاء استفسارات كثيرة حول أسباب سقوط بعد المستفيدين من الأهلية وتعرض البعض إلى انخفاض في الدعم النقدي المقدم لهم، وفي هذا الصدد ذكر برنامج حساب المواطن بضرورة تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ويتيح الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن للمستفيدين تحديث بياناتهم من خلال رابط تسجيل دخول حساب المواطن حسابي وتتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. انقر على خانة “تفاصيل الطلب”. اضغط على التبويب الخاص ب “تحديث البيانات”. ثم اضغط على كلمة “التالي”. يجب على المستخدم تسجيل البيانات المطلوبة التالية: المعلومات الشخصية.

إدخال الدخل الشهري.

تسجيل بيانات الحساب البنكي.

إدخال البيانات الخاصة بالتابعين. قم بمراجعة البيانات جيدًا قبل الضغط على التعقد بصحة البيانات والمعلومات التي تم ؟إدخالها. انقر على كلمة “إرسال” حتى يتم تحديث البيانات بنجاح.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا بعد عرض متى يبدأ التسجيل في حساب المواطن من خلال عرض آخر التصريحات الوارد من برنامج حساب المواطن عن موعد فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، كما عرضنا ضوابط وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن لعام ، ومن خلال التقرير قمنا باستعراض طريقة تحديث حساب المواطن 1443 من خلال رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.