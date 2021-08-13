نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي حجز موعد جديد وطرق التواصل مع البنك المركزي السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك المركزي السعودي حجز موعد هي أحد الخدمات الجديدة التي أطلقها المصرف المركزي بالمملكة العربية السعودية عبر منصته الإلكترونية، وذلك لتسهيل عملية الحصول على خدمة المواعيد من قبل العملاء أون لاين بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع المصرف، حيث يتاح للعميل عبر الموقع الإلكتروني للبنك تحديد وقت مناسب لنوعية الخدمات التي يريد الحصول عليها من بين الخدمات المتنوعة التي يطرحها المصرف للعملاء، وذلك منعًا للتزاحم في فروع البنك عبر خدمة إلكترونية هامة يقدمها البنك المركزي السعودي حجز موعد.

البنك المركزي السعودي حجز موعد

تعتبر خدمة البنك المركزي السعودي حجز موعد هي خدمة إلكترونية مجانية أتاحها البنك المركزي السعودي تيسيرًا على العملاء لتحديد موعد حصول على خدمة مصرفية دون التوجه إلى أحد فروع البنك.

تعد خدمة المواعيد ضمن أهم الخدمات الإلكترونية التي طرحها البنك مؤخرًا للتيسير على العملاء مهمة الحضور في موعد تم حجزه مسبقًا للحصول على خدمة والاستفادة من حزمة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين ومنعاً للتكدس والازدحام.

شروط حجز موعد

قامت الإدارة القائمة على المصرف بوضع عدد من الشروط اللازم توافرها ليتمكن المواطن من حجز وقت محدد مناسب له لزيارة البنك، ومن أهم تلك الشروط الآتي:

أن يكون التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

تسجيل رقم هاتف جوال باسم العميل يمكن التواصل من خلاله بين العميل والبنك.

تحديد عنوان العميل واختيار الموعد عبر أقرب الفروع إلى العنوان المحدد.

وفي حالة تأكيد حجز الموعد بأحد فروع البنك من قبل العميل يجب الأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

الحضور إلى الفرع المحدد في الاختيارات وقت التسجيل في حجز الموعد إلكترونيًا.

التوجه إلى فرع البنك في الموعد المحدد الذي تم حجزه مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي

يتم إلغاء طلب العميل حال تخلفه عن الحضور في الموعد المسجل.

ضرورة إحضار بطاقة حجز الموعد التي يطبعها العميل بعد تسجيل طلبه وتحديد الموعد أون لاين.

طريقة حجز موعد في البنك المركزي السعودي

آلية حجز المواعيد إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك تأتي في إطار الحد من التزاحم في فروع البنك، بحيث يمكن اختيار الموعد والوقت الكافي لإتمام الخدمة المطلوبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ حجز الموعد ” الظاهرة في واجهة الصفحة.

” الظاهرة في واجهة الصفحة. سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إدخال البيانات يقوم العميل بتحديد الوقت المناسب له والفرع المراد زيارته.

ثم يقوم بتسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص به، ومن ثم يقوم باستكمال تفاصيل الموعد بما يتناسب معه.

وأخيراً يقوم بالنقر على زر “حجز” لتأكيد الموعد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم طباعة بطاقة الموعد والتي تضم كافة التفاصيل التي تم تسجيلها وإظهارها عند الذهاب للفرع.

طرق التواصل مع البنك المركزي السعودي

يعمل البنك المركزي السعودي من خلال فريق خدمة عملاء متكامل للتواصل مع كافة العملاء في كل وقت خلال مواعيد العمل الرسمية، حيث يتم استقبال المكالمات الواردة من العملاء من كافة أنحاء المملكة.

يمكن للعملاء الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل البنك وطرح المشكلات على فريق خدمة العملاء لحلها في أسرع وقت، ويمكن لأي عميل في أي وقت الاتصال على خدمة الدعم الفني والتواصل مع البنك عبر قنوات الاتصال التالية:

الاتصال على رقم مجاني خاص بالبنك المركزي السعودي 8001256666

يمكن للعملاء التواصل مع البنك على رقم فاكس 0114662746

التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا حيث تعرفنا على طريقة حجز موعد في البنك المركزي السعودي، كما تعرفنا على طرق التواصل مع خدمة عملاء المصرف بسهولة ويسر.