قرض لجميع المواطنين بالمملكة المتقاعد والمقيم بدون تحويل راتب ولا كفيل

تمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للمقيم والسعودي والمتقاعد والعسكري، حيث يقدم التمويل من شركة اكسترا السعودية التي تقدم تمويل من افضل التمويلات التي قدم داخل المملكة للمواطنين ولا يتطلب الي تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يصل التمويل من اكسترا السعودية الي 30 ألف ريال سعودي وبشروط ميسرة ومتساهل وتتوفر لدي الجميع من المواطنين.

احكام الحصول علي تمويل اكسترا

التمويل متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. يجب عند التقديم للعميل ان يتراوح عمره ما بين 21 عام الي 25 عام والدخل الشهري لديه لا يقل عن 12 الف ريال سعودي. في حالة إن كان العميل المتقدم يتراوح عمره ما بين 25 عام الي 60 عام فيجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي. خدمة العمل للعميل المتقدم يلزم عند التقديم أن لا تقل عن ثلاثة أشهر. خدمة العمل يجب أن لا تقل عن عام في حالة إن كان العميل المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. لا بد أن يكون العميل من الجهات المعتمدة لدي برنامج تسهيل. في حالة إن كان المواطن المتقدم متقاعد فيجب أن لا يزيد العمر عن 70 عام. الدخل الشهري للمواطن المتقاعد يجب أن لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي. يبدأ التمويل من أربعة آلاف ريال سعودي كحد ادني ويصل الي ثلاثون ألف ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل اكسترا تعرف علي المزايا التي يمتلكها.

التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يصل الي 30 ألف ريال سعودي.

التمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

يمتاز التمويل بالسرعة في إنهاء المعاملات.

التمويل بفترة سداد مرنة تصل إلي 24 شهرا.

التمويل للقطاع العسكري:

يتوفر التمويل للمواطنين العاملين بالقطاع العسكري ولاكن لا بد من توافر بعض الشروط التي حددها الشركة، حيث أنه يجب عن التقديم لا بد من المواطن المتقدم أن يتراوح عمره ما بين 25 عام الي 50 عام عند التقديم، كما أنه يجب عند التقديم علي التمويل الشخصي أن لا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال سعودي وان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.