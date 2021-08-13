نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوفير بتاع زمان.. s21 ultra من مكتبة جرير واربح نصف ثمنه تقريبًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت مكتبة جرير في السعودية عرض قوي عند شراء هاتف سامسونج s21 ultra الذي تبلغ ذاكرته الداخلية 256 جيجا بايت، ويختلف هذا العرض عن العروض السابقة بأنه الأكثر تحقيقًا للنفع بالنسبة للمشتري، وفي الوقت نفسه تصل حدود الربح عند شراء هاتف سامسونج اس 21 الترا حتى 50% من سعر الهاتف، ويعد سامسونج s21 ultra من أفضل الهواتف التي تقدم تجربة أداء ممتازة في المملكة وكنا نشرنا قبل ذلك مقال عن أكبر خصم حصل عليه هاتف s21 الترا

تفاصيل عرض مكتبة جرير على هاتف s21 ultra

أولا توفير وربح مباشر من خلال خصم 800 ريال سعودي من سعر الهاتف حيث أصبح بعد الخصم: 4599 ريال.

ثانيا قسيمة شرائية بقيمة 1300 ريال، وهو ما يعني أن إجمالي الربح سيكون حوالي 2100 ريال وهو ما يقارب نصف ثمن الهاتف.

إمكانية تقسيط هاتف سامسونج s21 ultra

يمكن تقسيط الهاتف ابتداءً من فترة تمتد إلى 6 أشهر وحتى 36 شهر، ويمكن الاستعلام عن تفاصيل التقسيط عن طريق الاتصال عبر الرقم التالي:

مزايا جهاز سامسونج جالاكسي s 21 الترا

يأتي الجهاز بمقاس شاشة ضخم إلى حدًا ما هو: 6.8 بوصة.

الجهاز يحتوي على كاميرا أمامية بجودة 40 ميجا بكسل.

وفي الوقت نفسه يحتوي الجهاز على كاميرات خلفية بجودة إجماليها 108 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية خرافية بسعة كبيرة هي 5000 مللي إمبير.

ذاكرة الهاتف العشوائية 12 جيجا بايت وهو ما يجعل سرعة ادائه كبيرة.

يحتوي على طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا 128

يتيح موقع مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية أيضا شراء نفس الهاتف ولكن بمساحة ذاكرة داخلية 128 مقابل 3999 ريال.

الوان هاتف سامسونج s 21 الترا

يأتي الهاتف بلون واحد لنسخ التي تحتوي على مساحة 128 جيجا وهو الأسود الفانتوم.

وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف بلونين للإصدارات التي تمتلك مساحة الـ 256 وهما:

الفضي.

الأسود الفانتوم.

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