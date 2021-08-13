خطوات حجز موعد في الشرطة السعودية من خلال موقع ابشر

طريقة حجز موعد في الشرطة السعودية بموقع أبشر للخدمات الإلكترونية, من الخدمات المميزة التي تقدمها منصة أبشر للخدمات الإلكترونية, حيث يمكنك الآن حجز موعد في الشرطة السعودية من أجل إنهاء كافة الخدمات الشخصية، ويتم حجز الموعد بطريقة إلكترونية سريعة من خلال الجوال أو الحاسوب الخاص بك, وتسعي المملكة العربية السعودية إلي تيسير وتحويل الكثير من الخدمات الحكومية والعامة إلي خدمات إلكترونية وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي بجميع دول العالم، وتقوم وزارة الداخلية بالسماح بالدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية والقيام بحجز موعد في قسم الشرطة، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد في الشرطة السعودية بموقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

طريقة حجز موعد في الشرطة السعودية بموقع أبشر للخدمات الإلكترونية

يتم حجز موعد في الشرطة السعودية من خلال وزارة الداخلية، حيث يتم خدمة حجز موعد في قسم الشرطة عن طريق موقع أبشر, ويمكنك الآن أن تقوم بحجز موعد في أي قسم شرطة تريد الذهاب إليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية من خلال موقع ابشر للخدمات الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك. الضغط علي خيار خدمة مواعيد. تقوم بعد ذلك باختيار المكان الذي تريد حجز موعد به وهو الشرطة. الضغط علي مواعيد الشرطة. اختيار الموعد المناسب لك. اختيار الخدمة التي تريد الحصول عليها من قسم الشرطة. تحديد المكان أو المنطقة التي يتواجد فيه قسم الشرطة الذي تريد الذهاب إليه. وفي الخطوة الأخيرة تقوم بالضغط على أيقونة حجز.

الخدمات المقدمة من مراكز الشرطة المختلفة في المملكة العربية السعودية

توجد العديد من الخدمات العامة التي يمكن تنفيذها من خلال أقسام الشرطة المتوفرة بجميع مدن المملكة، ومن بين هذه الخدمات ما يلي: