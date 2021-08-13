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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا 1443 عبر أجهزة الأندرويد والأيفون في المقال التالي
خطوات حجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا واحد من أكثر عمليات التساؤل التي يطرحها الكثير من الأشخاص بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توفير هذه الخدمة ليتم إجراؤها بسهولة عبر تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه من قبل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في السعودية، حيث تم طرح هذه الخدمة عبر موقع توكلنا من خلال وزارة الصحة السعودية لسهولة الحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة الحصول على موعد لحجز لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا 1443.
حجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا
تعتبر خدمة حجز موعد تطعيم كورونا هي واحدة من الخدمات التي يتم إتاحتها عبر تطبيق توكلنا، وهي الخدمة التي تمكن الأشخاص من الحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا وذلك بعد ان يتم التأكد من أهلية المتقدمين للحصول على اللقاح، ويتم إجراء هذه الخدمة الكترونيا بسهولة.
خطوات حجز موعد لقاح كورونا عبر توكلنا
حجز موعد لقاح كورونا يمكن اجراء خدمة حجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بالمستخدم ومن ثم يتم فتحه لبدء الاستخدام.
- يتم فتح التطبيق ومن ثم إجراء تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من التطبيق.
- من بين الخدمات المتاحة يتم اختيار خدمة لقاح كورونا.
- يتم تحديد ما إذا كان المستخدم مستخدم بالفعل او تابع او من ضمن المكفولين.
- سيتم تحديد خدمة حجز موعد كورونا.
- يتم الاجابة على الاسئلة الموجودة عبر الموقع بشكل صحيح.
- يتم تحديد مركز التطعيم المناسب ليتم تلقي اللقاح.
- يتم تحديد الوقت المناسب للحصول على اللقاح.
تحميل تطبيق توكلنا لحجز موعد لقاح كورونا
يمكن اجراء تحميل تطبيق توكلنا لاجراء حجز موعد لقاح كورونا للأجهزة المختلفة كالتالي:
- تحميل التطبيق على اجهزة الاندرويد من خلال منصة جوجل بلاي توكلنا (Covid-19 KSA)
- تحميل تطبيق توكلنا لاجهزة الايفون من خلال منصة ابل ستوري Tawakkalna (Covid-19 KSA)
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