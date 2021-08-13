نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك الراجحي للحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب في المقال التالي

شروط بنك الراجحي للحصول على قرض شخصي لقد قام بنك الراجحي بتقديم العديد من أنواع القروض والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء وبتسهيلات كبيرة حيث أن هذا القرض هو إحدى أنواع القروض التي يوفر بنك الراجحي السعودي حيث من من أهمها إمكانية الحصول على القروض الشخصية بدون اشتراط تحويل الراتب الشهري للبنك بشكل مباشر لتسديد الأقساط الشهرية للقرض وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن شروط بنك الراجحي للحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب والشروط الخاصة بموظفي البنوك والشروط الخاصة بالأطباء، كما يمكن الاطلاع على القروض التي يقدمها بنك الراجحي بدون تحويل راتب في المملكة شروط بنك الراجحي للحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب لقد حدد بنك الراجحي السعودي عدة شروط يجب على العميل توفيرها للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وهذه الشروط هي : شروط القرض الشخصي لموظفي البنوك من الراجحي يشترط أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم يعمل بأحد البنوك السعودية فقط لكى يتم الحصول على التمويل. يشترط أن لا يقل الراتب الشهرى للمتقدم للقرض عن 20000 ريال سعودي. يجب عند التقدم بالطلب على التمويل ألا يقل عمر المقترض عن 25 سنة ولا يتجاوز 55 سنة. أن يكون المقترض قد عمل بالوظيفة الحالية مدة لا تقل عن عام وأن يكون إجمالي مدة عمله بالوظائف السابقة 5 أعوام. ثم تتراوح مدة سداد التمويل بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى. يشترط أن تتراوح قيمة التمويل بين 50 ألف ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 500 ألف سعودي كحد أقصى. ثم أن البنك يراعي الالتزامات الخارجية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ثلث الراتب. تسديد قيمة التمويل من خلال دفع أقساط شهرية محددة يتم تحويلها من حساب الراتب، بموجب أمر مستديم من البنك المحول عليه الراتب إلى حساب العميل بالبنك. ثم يتم فرض رسوم إدارية بقيمة تصل إلى 1% من قيمة القرض الذي سيتم الحصول عليه. شروط القرض الشخصي للأطباء من الراجحي يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون العميل المقترض عاملاً بمهنة الطب بأحد المستشفيات أو العيادات المعتمدة. يشترط أن لا يقل الراتب الشهرى للمتقدم للقرض عن 20000 ريال سعودي. ألا يقل عمر المقترض عن 25 سنة ولا يتجاوز 55 سنة عند التقدم بالطلب. يكون الدخل الشهري الإضافي للمقترض وفقا لمعايير تقييم خاصة داخل البنك. يشترط أن تتراوح مدة سداد التمويل بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى. يجب أن تتراوح قيمة التمويل بين 50 ألف ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى. لا يتجاوز القسط الشهري ثلث الراتب. يشترط على المتقدم للقرض أن يكون عمل بالوظيفة الحالية مدة لا تقل عن عام وأن يكون إجمالي مدة عمله بالوظائف السابقة 3 أعوام. تسديد قيمة التمويل من خلال دفع أقساط شهرية محددة يتم تحويلها من حساب الراتب. ثم يتم فرض رسوم إدارية بقيمة تصل إلى 1% من قيمة القرض الذي سيتم الحصول عليه. الوسوم عمر شويل - جدة شروط بنك الراجحي للحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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