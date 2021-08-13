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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف والأوراق المطلوبة في المقال التالي
استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من شرائح المجتمع السعودي حتي الموظفين منهم، ومن المعروف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تابعة إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم مؤخرا إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية الجديدة ليكون داعم رئيسي في تلبية احتياجات المواطنين عملاء الضمان الاجتماعي، كما تقوم المؤسسة بتحديد موعد نزول الضمان الاجتماعي في السعودية وهذه احد اهم المميزات التي يستحسنها الكثير من العملاء، وبالعودة إلي حديث اليوم هناك عدد من الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان وهذه الشروط لابد توافر بعض المستندات المطلوبة لتقديم طلب الضمان الإجتماعي، وفي السطور التالية سوف نوضح كافة الشروط والأوراق المطلوبة لاستحقاق الضمان.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف
- أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون مقيمًا في المملكة إقامة دائمة وفق ضوابط اللائحة.
- استيفاء كافة متطلبات الوزارة المتعلقة بكل من :
- الصحة.
- التعليم.
- الخدمة المجتمعية.
- يجب ألا تقل قيمة دخل المستقل أو الأسرة عن الحد المحتسب للمعاش.
- أن تنطبق المعايير المتعلقة بامتلاك الثروة واستخدامها مع الضوابط التي تعلن عنها الوزارة.
- ألا يكون الموظف مشتركًا في التأمينات الاجتماعية.
- ألا يكون الموظف مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الوزارة.
الاوراق المطلوبة لتقديم طلب الضمان للموظف
وبعد التطوير الأخير الذي طرء لقانون الضمان الاجتماعي هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على صاحب الطلب الراغب في التقديم إحضارها من أجل الحصول الضمان الاجتماعي الجديد والمعاش الخاص به، وأعلنت وزارة الموارد البشرية المستندات المطلوبة لتقديم علي معاش الضمان للموظف وهذه الوثائق هي:
- لا بد من توافر بطاقة هوية وطنية، وأن تكون سارية، وأن يتم تقديم نسخة منها.
- أن يتم إحضار سجل الأسرة.
- الأوراق التي تثبت قيمة الدخل الشهري، أو الراتب من جهة العمل.
- الشهادة الطبية التي تثبت عدم قدرة المتقدم على العمل.
- شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرامل، وشهادة الطلاق بالنسبة للمطلقة.
وبعد اكتمل كافة الخطوات السابقة مع أرفاق المستندات اللازمة للحصول راتب شهري من الضمان للموظفين، يكون المستفيد قيد المراجعة من قبل المؤسسة.
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