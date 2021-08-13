نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج شهادة السجل الجنائي إلكترونيا عبر موقع أبشر الإلكتروني بالمملكة في المقال التالي
استخراج شهادة السجل الجنائي خدمة إلكترونية من مديرية الأمن العام بالمملكة، فإن هذه الخدمة من أهم خدمات الإلكترونية علي منصة أبشر، فهنا العديد من لخدمات المقدمة للمواطنين تطلب تلك الشهادة للتمكن من الاستفادة من الخدمة، فإن هناك العديد من المواطنين يبحثوا عن كيفية استخراج تلك الشهادة في المملكة إلكترونيا، لذلك سوف نقدم للمواطنين من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني خطوات تقديم طلب الحصول عليها، فإمن هذه الخدمة يستفاد منها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.
نبذه عن خدمة استخراج شهادة السجل الجنائي
إن مديرية الأمن من كثرت طلب هذه الشهادة من قبل العديد من المؤسسات في المملكة، قامت مديرية الأمن بتوفير تلك الخدمة إلكترونيا للحفاظ علي صحة المواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي أن تلك الخدمة توفر علي جميع المواطنين المستفيدين الوقت والجهد، حيث أصبح ليس هناك ضرورة للذهاب للمقر لاستخراجها، فإن جميع المواطنين بالمملكة يستفيدوا من الخدمة سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين وافدين، فهناك بعض المتطلبات للحصول علي الشهادة بطريقة سهلة وسريعة، فهي تكون كالأتي:
- لابد من وجود حساب فعال علي موقع أبشر لدي المواطن المتقدم.
- يقوم المواطن بالموافقة علي الطلب المقدم عن طريق موقع أبشر لإكمال الطلب، ثم يتم بدء دراسة الطلب.
- يجب أن يكون المواطن المتقدم له بصمة مسجلة لدي وزارة الداخلية.
خطوات التقديم للحصول علي الشهادة
هناك بعض خطوات لابد من إتباعها للتأكد من تقديم الطلب بطريقة صحيحة، ثم يحصل المواطن علي الشهادة الخاصة بالسجل الجنائي، وتلك الخطوات الواجب تنفيذها تكون كالتالي:
- تقوم الجهة التي تطلب الشهادة بالدخول بوابة الأمن الإلكترونية لهذه الخدمة.
- يختار المواطن خدمة استخراج شهادة السجل الجنائي.
- يدخل المتقدم جنسيته التي تخصه الشهادة.
- يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاده.
- لابد من كتابة الغرض من استخراج الشهادة.
- يجب أن يدفع المواطن رسوم إصدار الشهادة.
- يدخل المواطن المتقدم للشهادة عل أبشر.
- يقوم المواطن بقبول أو رفض الطلب المقدم للحصول علي الشهادة.
- يجب علي الجهة المعنية الدخول للبوابة علي طلبات السجل الجنائي وتختار اختيار التقارير.
- تكتب رقم الطلب ثم تضغط علي أيقونة بحث ثم تعرض الشهادة ويتم طباعتها.
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