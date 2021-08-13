نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التقديم في وظائف وزرة الدفاع السعودية 1443 عبر موقع بوابة القبول الموحد في المقال التالي
التقديم في وظائف وزرة الدفاع السعودية 1443 يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون علي الشروط الخاصة بهذه الوظائف وأيضاً معرفة طريقة التقديم فيها من خلال بوابة الوظائف التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية.
وظائف وزرة الدفاع السعودية 1443
قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الفارغة للشباب في المملكة في العديد من التخصصات والمجالات المطلوبة وذلك لأن يتقدم لها هؤلاء الشباب في الفترة الحالية، وقد صرحت الوزارة بأن موعد التقديم في هذه الوظائف سيكون متاح أمام الجميع حتي نهاية الشهر الجاري.
شروط التقديم في الوظائف
قامت إدارة القبول المركزي في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بوضع عده شروط يجب إن تتوافر وذلك حتي يستطيع المواطن السعودي القيام بالتسجيل في هذه الوظائف وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:-
- يشترط إن يكون المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون في عمر لا يقل عن 18 سنة.
- يشترط إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.
- أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة جامعية يجب إن يكون تقديرة لا يقل عن جيد.
- إن يكون المتقدم غير محكوم عليه في القضايا الجنائية.
- يشترط إن يكون طولة لا يقل عن 170 سم.
- يجب تناسب طول المتقدم مع وزنة.
طريقة التقديم في وظائف وزرة الدفاع السعودية 1443
يتم التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية وهي:
- الذهاب إلي موقع بوابة القبول الموحد علي شبكة الأنترنت.
- التسجيل في الموقع عبر بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الوظائف المتاحة.
- تقوم بالضغط علي زر التقديم في الوظيفة المناسبة لك.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف.
- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة في المكان المخصص لها.
- الضغط علي زر التسجيل.
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