نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان الموارد البشرية هدف عن فتح باب التسجيل اعانة البحث عن عمل2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومن جانبه قد قام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالإعلان عن فتح باب التسجيل في (إعانة البحث عن عمل) وذلك في مدة محددة ب(15) شهراً، وجاء ذلك لتحفيز الراغبين في الحصول عن عمل لدخول سوق العمل وعبر موقعنا موقع ثقفني سوف نوضحها كالاتي :

وقد حدد أن يكون مدة صرف مبلغ الإعانة (15) شهراً بحسب الآتي:

1- أنه اولا مبلغ (2000) ريال شهرياً وذلك لمدة (4) أشهر على أن يتم ابتداء احتسابها من بداية صرف الإعانة.

2- ثانيا مبلغ (1500) ريال شهرياً وذلك لمدة (4) أشهر علي أن يتم ابتداء احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 1 التي ذكرناها سلفا .

3- ثالثا مبلغ (1000) ريال شهرياً وذلك لمدة (4) أشهر على أن يتم ابتداء احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 2.

4-رابعا مبلغ (750) ريال شهرياً وذلك لمدة (3) أشهر علي أن يتم ابتداء احتسابها من تاريخ الفقرة رقم 3.

ماهي الشروط اللازمة للحصول على إعانة البحث عن عمل:

– أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية .

– يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. وقد حددت اللائحة ماهي شروط الإقامة الدائمة.

– يجب أن يكون المتقدم قادراً على العمل وبجانب تلك القدرة الجدية في العمل . وقد حددت اللائحة معايير القدرة والجدية.

– يجب ان يتراوح عمره بحيث ألَّا يقل عمره عن (عشرون) عاما، ولا يزيد على (اربعون) عاما.

– وقد حددت الشروط علي المتقدم أن لا يكون موظفاً أو عاملاً في اي من القطاعين القطاع العام أو القطاع الخاص.

– ومن الشروط اللازمة أن المتقدم لا يصرف له معاش تقاعدي.

– يجب أن المتقدم لا يصرف له أي مخصص وكذلك تعويض ضد تعطيله عن العمل.

– ومن الشروط اللازمة أن المتقدم لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

-يجب على المتقدم أن يكون منتهي من المرحلة التعليمية بحيث لا يكونطالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

– ومن الشروط اللازمة أن المتقدم لا يكون لديه نشاط تجاري، وهذا وفقاً لما تحدده اللائحة.

– يجب أن لا يزيد الدخل الشهري وكذلك الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وذلك فقاً لما تحدده اللائحة.

– ومن الشروط اللازمة أن المتقدم يجب ان لم يسبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل،وكذلك من المخصص المالي وهذا لصعوبة الحصول على عمل. وقد تم استثناءً من ذلك بحيث يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط واحد فقط ألا يزيد في كافة الاحوال مجموع مدد الصرف السابقة وكذلك اللاحقة عن مدة صرف الإعانة والتي قد نص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وحددت اللائحة آلية احتساب تلك المدد.

ماهي حالات إسترداد مبلغ الإعانة والإجراءات النظامية:

1- وفي حالة الغش والتدليس فإنه يجب على المستفيد الذي قام بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة عمداً بهدف الحصول على الإعانة أن يقوم بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.

2- للصندوق في حالة اكتشاف ان مقدم البيانات وكذلك المعلومات غير صحيحة عمدا بهدف الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية النظامية في حقه.

3- كما أنه يجوز للصندوق أيضا وكذلك من يفوضه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة لاسترداد مبلغ الإعانة التي قد تم صرفها للمستفيد وقد تم بالفعل ثبوت عدم استحقاقه لها.

ماهي خطوات التقديم على الإعانة:

– الدخول عبر البوابة الوطنية طاقات أو يمكن ايضا الدخول عبر النفاذ الوطني واختيار (طاقات).- و إنشاء حساب على البوابة الوطنية للعمل (طاقات).- ثم اختيار برنامج (إعانة البحث عن عمل) من خانة (برامجنا).