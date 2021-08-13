نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي 1443 في السعودية ؛ سوف نتحدث اليوم عن حاسبة التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي وأهم الشروط التي وضعها البنك للتمويل من خلال موقع ثقفني، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم خدمة من أهم الخِدْمَات التي يقدمها البنك لعملائه ألا وهي خدمة التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي الذي يقوم المواطن من خلاله الحصول على مبلغ مالي لكي يقوموا باستخدامه في التمويلات العقارية؛ وسنقوم بتقديم كافة المعلومات التي تخص التمويل العقاري بنك الراجحي.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي

يوجد الكثير من المميزات التي يبحث عنها الناس بالنسبة إلي التمويل العقاري؛ وخاصة التمويل العقاري الذي يقوم به بنك الراجحي؛ ومن مميزات بنك الراجحي للتمويل العقاري ما يلي:

يعتبر أنه صندوق تنمية في بنك الراجحي فهو يقوم بشراء العقار بدلاً من المواطن.

يقوم هذا الصندوق بدفع مبلغ (500,000) ريال سعودي من تكلفة شراء العقار بدلا من العميل المستفيد.

يقوم صندوق التنمية بتحويل المبلغ المالي إلى حساب العميل الخاص في بنك الراجحي.

برنامج الإسكان الحكومي المدعوم

يقوم بنك الراجحي بتقديم برنامج التمويل العقاري المدعوم لعملاء صندوق التنمية العقاري حتى يتم شراء العقار المدعوم حسب رغبة العميل؛ حيث يحصل برنامج التمويل العقاري المدعوم على قسط شهري مالي من العميل وذلك حسب الشروط التي قام بتحديدها صندوق التنمية؛ كما يمكن للعميل الذي يريد الحصول على هذا التمويل الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ب التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة في حالة اختيار حساب التمويل العقاري ويجب التأكد من أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة.

بعد ذلك إذا حدث وتوقفت الحاسبة عن العمل فمن الممكن القيام باستخدام حاسبة التمويل العقاري المدعوم من خلال الموقع الرسمي Mort gag eca lcul ator وذلك حتى حساب القسط الشهري لهذا التمويل المدعوم؛ كما تقوم الحاسبة بتقديم تقرير مُفصّل عن القرض وطريقة سداده وذلك عند إدخال المستفيد جميع البيانات والمستندات المطلوبة؛ ومن البيانات والمعلومات المطلوبة ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية:

تسجيل تاريخ الحصول على القرض وتاريخ إنهائه.

النسبة السنوية للعائد.

قيمة المبلغ المطلوب للعقار المراد شراءه.

المقدم المطلوب من العميل.

تحديد قيمة القرض.

قيمة الضرائب العقارية.

القيمة المحددة للتأمين على العقار.

احسب القسط الشهري.

خطوات استخدام حاسبة التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي:

تسجيل الدخول على حاسبة التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي.

يقوم العميل باختيار قطاع العمل الحكومي أو شبه الحكومي.

يتم إدخال ثمن العقار المراد شراءه.

تاريخ الميلاد الخاص بالعميل بالتقويمين الهجري والميلادي.

قيمة الدخل الشهري الخاص به.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

يوجد العديد م الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في من يريد الحصول علي التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي؛ حيث حدد المصرف هذه الشروط لكي يكون هناك نظام جيد وقوي متبع داخل جميع هذه العمليات؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يكون المتقدم بالطلب للحصول على التمويل العقاري المدعوم سعودي الجنسية.

يكون مبلغ التمويل العقاري المدعوم (500) ألف ريال سعودي ويتم تحصيل المبلغ المالي على هيئة أقساط شهرية تصل إلى ثلاثين عاما وذلك من تاريخ صرف التمويل.

الحد الأقصى لسداد التمويل ثلاثون (30) عام.

يكون تسجيل عقد الملكية باسم بنك الراجحي حتى يتم دفع جميع الأقساط المستحقة على العميل.

يجب أن يكون راتب المتقاعدين لا يقل عن (1900) ريال سعودي.

يكون الحد الأدنى للراتب الذي يحصل عليه المواطن (2000) ريال سعودي.

تقوم وزارة الإسكان بتقديم خدمة التمويل العقاري المدعوم عن طريق عددا من البنوك ومن بين هذه البنوك بنك الراجحي.

وبهذه المعلومات نكون قد قدمنا لكم تفاصيل التسجيل الإلكتروني والحصول على التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي لكل من يريد الحصول على هذا التمويل من خلال موقعنا المتميز ثقفني.