كم باقي علي المدرسة 1443 وهل العام القادم حضوري ام عن بعد 2022

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عمر شويل - جدة كم باقي علي المدرسة 1443، أحد الأسئلة المهمة التي يبحث عن إجابتها الكثير من الطلاب السعوديون في الوقت الحالي، حيث اقتربت بداية الدراسة، وصار الجميع يستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخلال هذا المقال سوف نتكلم عن تفاصيل تواريخ مواعيد الدراسة وسنجيب للطلاب عن سؤال كم باقي علي المدرسة.

كم باقي على المدرسة 2022 العد التنازلي

نجيب عن سؤال كم باقي علي المدرسة 1443، حيث أنه تبقى القليل فقط، إذ سيبدأ العام الدراسي الجديد بعد حوالي ستة عشر يوماً فقط، ويستعد الطلاب للقاء الأصدقاء من جديد، بعد غيابهم مدة طويلة عن بعضهم البعض نتيجة التعليم الإلكتروني الذي ظل لمدة بسبب جائحة كورونا.

هل التعليم الابتدائي عن بعد 1443

هذا العام سيكون التعليم كما كان سابقا، أي داخل المدارس وليس من خلال التعلم عن بعد وتم تعميم هذا القرار، على طلاب الجامعات وطلاب الثانوية وطلاب المتوسطة وكذلك طلاب الابتدائية، هذا مع أخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على صحة وسلامة هؤلاء التلميذ لحمايتهم من جائحة كورونا.

كما قام وزير التعليم السعودي بوضع العديد من الإجراءات والتدابير التي يجب الالتزام بها استقبالا لعودة الدراسة في السعودية، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

عمل تعقيم شامل وبصفة مستمرة لكافة المكاتب والفصول الدراسية بجميع المدارس في المملكة، وذلك أثناء اليوم أو بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وضع جداول دراسية تعمل على عدد ساعات الدراسة في اليوم الدراسي، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب.

ضرورة أخذ لقاح كورونا، حيث أنه لن يتمكن الطلاب الغير محصنين الذين لم يتلقوا جرعات لقاح كورونا من الحضور في المدرسة.

في حالة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فستكون الدراسة من المنزل عن طريق المنصات التعليمية الإلكترونية.

كم باقي علي المدرسة الفصل الدراسي الاول 2022 / 1443

تأتي بداية السنة الدراسية (الفصل الدراسي الأول)، موافقة ليوم ٢١ من شهر محرم لعام ١٤٤٣وهذا بالنسبة للتاريخ الهجري، أما بالميلادي فيوافق يوم تسعة وعشرون من شهر أغسطس لعام ٢٠٢١، وفي العادة وككل عام يكون حضور المعلمين سابقا لحضور الطلاب بأسبوع وهذا لكي يتم الاستعداد لاستقبال الطلاب وتهيئة البيئة العلمية والعملية لهم.

التقويم الدراسي لعام 2022 / 1443

تأتي بداية الفصل الدراسي الأول كما وضحنا سابقاً أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فيبدأ في يوم ١٣ من الشهر السادس لعام ١٤٤٣وهذا بالنسبة للتاريخ الهجري، أما بالنسبة للتاريخ الميلادي فيوافق يوم ستة عشر من شهر واحد لعام ٢٠٢٢.

أما بالنسبة للفصل الدراسي الثالث فيبدأ في اليوم الـ ١٧ من الشهر الثامن لعام ١٤٤٣وهذا بالنسبة للتاريخ الهجري، ويوافق اليوم العشرون من الشهر الثالث لعام ٢٠٢٢.

وفيما يلي نوضح التقويم الدراسي للعام الجديد 1433 – 2021/2022:

متى عودة المعلمين والمعلمات

كالعادة يعود المعلمون والمعلمات إلى المدارس قبل الموعد المحدد لبادية العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب، وذلك من أجل القيام بالعديد من الاستعدادات والتجهيزات.

وقد قامت الوزارة بتحديد موعد انتهاء أجازة المعلمين والمعلمات وعودتهم للعمل استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث تنتهي إجازة المعلمين يوم السبت الحادي والعشرين من شهر أغسطس 2021، ويبدأ العمل في يوم 22 من شهر أغسطس لعام 2021 م بشكل فعلي.

في نهاية هذا المقال، نكون قد أجبنا على سؤال، كم باقي علي المدرسة، ولا ننسى أن نذكركم في الوقت الذي لم تنته فيه الجائحة، أن تكونوا حريصين كل الحرص على اتباع قواعد السلامة والأمان من لبس الكمامات، واستخدام المعقمات بشكل دوري، والالتزام بالتباعد وترك مسافات كافية بينكم وبين زملائكم، حماية لصحتكم.