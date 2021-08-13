نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو حساب بنك البلاد بالعوائد الشهرية وشروط ومزايا الحساب في المقال التالي
ماهو حساب بنك البلاد لقد أتاح بنك البلاد أشكال متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة والعوائد الشهرية وذلك لتلبية جميع احتياجات العميل المصرفية حيث يمكن فتح حساب جاري أو حساب البلاد أو حساب ادخاري وذلك بكل سهولة وأمان من خلال زيارة احدي فروع بنك البلاد أو الموقع الإلكتروني لبنك البلاد ولكن سيتم ذكر حساب البلاد بالعوائد الشهرية مع معرفة شروط ومزايا هذا الحساب كما يمكن معرفة أنواع الحسابات في بنك البلاد وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن ماهو حساب البلاد بالعوائد الشهرية ومزايا حساب البلاد وشروط حساب البلاد.
ماهو حساب بنك البلاد بالعوائد الشهرية
يعتبر حساب بنك البلاد هو أفضل حساب ادخاري، حيث يمكنك الحصول على حساب البلاد للادخار واستثمار نقودك (سواء كان بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي) والحصول على عائد شهري بالإضافة إلى إمكانية إدارة الحساب بحرية و التصرف في أموالك في أي وقت.
مزايا حساب بنك البلاد
- يتميز بأنة حساب مصرفي مرن بعائد شهري.
- ثم متوافق مع أحكام الهيئة الشرعية.
- يتم فتح الحساب بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
- يكون رصيد الحساب المؤهِّل للحصول على العائد 20.000 ريال فأكثر في الحساب بالريال السعودي أو 50.000 دولار أمريكي في الحساب بالدولار الأمريكي.
- القيام بسحب الأموال في أي وقت باستخدام بطاقة مدى للصرف الآلي.
- يتم إدارة الحساب وتتبعه بسهولة من خلال مواقع البلاد الإلكترونية بالإضافة إلى الحصول على كشف حساب بشكل دوري.
- القيام بالإيداع النقدي والشيكات في جميع فروع البنك.
- ثم تحويل الأموال بسهولة بين الحسابات و إمكانية التحويل محليًا ودوليًا.
شروط حساب بنك البلاد
- يشترط ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة.
- ثم لمن أعمارهم أقل من 18 سنة يمكنه فتح الحساب تحت وصاية وإشراف وصي قانوني.
- يجب على السيدات إحضار بطاقة الهوية الوطنية.
- يشترط أن يكون للعميل حساب جاري لدي بنك البلاد.
- يجب أن يكون للعميل حساب جاري في بنك البلاد لفتح حساب البلاد وهو حساب إضافي يمكنه لتحقيق أرباح شهرية.
- يتميز بأنة من أجل حصول العملاء علي عائد يجب ألا يقل رصيد حساب البلاد عن 20،000 ريال للحسابات بالريال السعودي أو 50،000 دولار أمريكي للحسابات بالدولار الأمريكي وإلا يتم إلغاء عقد المضاربة ويحتسب الرصيد المتبقي كرصيد للحساب الجاري.
- القيام من أجل تحقيق الأرباح يجب على العملاء إيداع الأموال في حساباتهم في بداية الشهر.
- ثم في حالة الربح في حساب البلاد يحق للعميل الحصول على نسبة محددة من الربح على حسب نوع شريحة العميل، ويحق للبنك النسبة المتبقية من الربح.
- يتم تقديم بطاقة هوية سارية المفعول للسعوديين.
- القيام بتقديم بطاقة الإقامة مع جواز السفر للمقيمين.
- أما بالنسبة للشركات يتم تقديم السجل التجاري الذي يحتوي على مستندات تثبت هوية المالك أو ممثل الشركة.
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