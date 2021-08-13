نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات التسجيل فى ساند ضد التعطل عن العمل ١٤٤٣ وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي
التسجيل في ساند لمن لم يتم حصوله على وظيفة يعتبر نظام تأمين الهدف منه هو رعاية العامل السعودي وأسرته ويتم تقديم لهم دعم مالى فى خلال الفترة التى لم يتم حصولهم على وظيفة ولا يملكون اى دخل شهرى وهذه المساعدة يتم تقديمها لحين التعيين فى اى وظيفة أخرى، ويتم إتاحة الفرصة فى البحث عن عمل وآيضآ التوظيف فى أقرب وقت ممكن ، ويقوم الأمر الملكي بتطبيق النظام بغرض مساندة الأسر وآيضآ يتم من خلالها تحسين الظروف المعيشية والتأمين ضد الشخص الذى لم يمتلك أي وظيفة .
الفرق بين دعم ساند ودعم حافز
من خلال مقالتنا عبر موقع ثقفنى نعرض ضيوفنا الكرام الفرق بين دعم ساند ودعم حافز حيث انة تم التوضيح من قبل التأمينات الاجتماعية أن التسجيل فى حافز قد تم تخصيصه للمتعطلين الباحثين عن العمل والوظائف المتاحة، ودعم وساند تم تخصيصه للأشخاص المتعطلين الذين تم حصولهم على وظيفة من قبل و تركوا الوظيفة لأسباب تخرج عن إرادتهم.
شروط التسجيل في ساند
- يجب أن يكون سعودي الجنسية .
- لا يتعدى عمره عن ٥٩ عاما .
- يجب أن لا يكون تم مغادرته للعمل بإرادتة أو قد تم فصله من الوظيفة بسبب المشترك .
- يجب على الشخص ان يتم البحث عن عمل مرة أخرى وأن يتم التزامه بالتدريبات التى تم تخصيصها من قبل الوزارة .
- يجب على المتقدم أن يكون له حساب بنكي في إحدى البنوك.
- على المتقدم يجب أن يتم تسجيل فى الوزارة .
- أن يكون لدية إقامة بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة.
متى يتم إيقاف صرف ساند ؟
- اولا يتم فى حالة الوفاة أو إذا تم بلوغ المتقدم لسن الستين.
- إذا قام المتقدم برفض ثلاث عروض قد تكون مناسبة للوظيفة.
- إذا قام المتقدم ببقائه خارج البلاد لأكثر من ٦٠ يوما متصلة او تكون متقطعة وذلك يكون خلال فترة الصرف .
- اذا لم يتم مواظبته على التدريبات التى تم تقديمها من قبل الصندوق .
- اذا لم يتم نجاحه فى اى دورة تدريبية.
- اذا لم يقوم بزيارة ملف الشخصى الخاص بة أو تسجيل الدخول من خلال التأمينات الاجتماعية وآيضآ قاعدة بيانات طالب العمل على الأقل ولو مرة واحدة فى الاسبوع .
- قد يكون فى حالة عدم جدية المستفيد فى حصولة على البحث عن العمل أو حضور التدريبات المخصصة لة.
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