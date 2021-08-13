شروط المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وكيفية الحصول على تصريح العمرة

شروط المملكة العربية السعودية لأداء العمرة بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد فقد قررت المملكة العربية السعودية عن القيام بفتح باب التقديم لفريضة العمرة، ولكن يجب أن تنطبق عليه الشروط والضوابط لعدم انتشار فيرس كورونا المستجد، ومن أهمها أن وزارة الحج تمكنت من أن تفعل منصة إلكترونية بإسم تطبيق اعتمرنا حتى تسهل عليهم التسجيل للقيام بإداء فريضة العمرة في كل مكان بالعالم ليتمكن من الدخول للمملكة، على حسب الشروط المتبعة التي وضعتها وزارة الصحة في المملكة للحد من انتشار فيرس كورونا بين الأشخاص الأتية لأداء مناسك العمرة والمقيمين في المملكة ونحن اليوم سوف نعرض عليكم أهم الشروط الموضوعة لدخول المملكة أداء العمرة.

شروط المملكة العربية السعودية لأداء العمرة

صرحت وزارة الحج والعمرة عن بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في أداء العمرة الآن بالمملكة العربية السعودية ومنها الآتي:

يجب أن يكون المعتمد قد أخذ جميع جرعات لقاح كرونا المستجد بشكل كامل، ويجب أن يكون نوع اللقاح معتمد من خلال المملكة.

تقديم شهادة موثقة ومعتمدة بشكل رسمي توكد أن يحصل المعتمر على الحصول للقاح كورونا من خلال بلد الشخص المعتمر.

يتم تحديد عدد الأفراد المعتمرين بالدول.

دخول الشباب من سن 18 عام للقيام بأداء العمرة وما فوق ذلك.

يجب على المعتمرين القيام بمراجعة المراكز الطبية من وطن المعتمر ويجب أن تكون معتمدة.

يكون المعتمر ملتزم بكافة القرارات وجميع الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة في المملكة.

يتم الموافقة على أن يخضع المعتمر للحجر الصحي المؤسسي لكافة المسافرين للمملكة.

يتم التأكد من الحالة الصحية للشخص المعتمر من خلال وزارة الصحة السعودية قبل القيام بإصدار التأشيرة.

يجوز قبول عشرون ألف فرد بشكل يومي للقيام بأداء العمرة.

كيفية الحصول على تصريح العمرة