نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بيتزا رانش بصوص بابا جونز بالمقادير الصحيحة في المقال التالي
يبحث العديد من الأفراد عن طريقة بيتزا رانش حيث تعتبر البيتزا من أكثر الوجبات التي يفضلها جميع الأفراد بالإضافة إلى كون البيتزا بوجه عام من الوجبات السريعة التي يمكن تجهيزها في وقت قياسي، ومن خلال معرفة طريقة صوص الرانش للبيتزا يمكن الحصول على طعم متميز لها، وسوف نتعرف على طريقة عمل بيتزا رانش الأصلي من خلال هذا المقال كما قدمنا طريقة عمل خبز التميس السعودي.
طريقة بيتزا رانش
لتنفيذ طريقة بيتزا رانش يجب أن يقوم الراغب في تجهيزها تحضير بعض المكونات الأساسية والتي تتلخص في الآتي:
- تجهيز عدد 1 كيلوا من الدقيق.
- عدد 1 ملعقة من السكر، وأخري من الملح.
- عدد 1 ملعقة ونصف الملعقة من الخميرة.
- عدد 1 ملعقة من النشا.
- ملعقة واحدة من السمسم.
- عدد 3 كوب من الماء.
- مائة وخمسون ملي جرام من زيت الزيتون.
- مائتان جرام من الزبدة.
- عدد 2 فص من الثوم.
- كمية قليلة من الأوريجانو.
- علبة صلصة رانش.
- عدد 1 ملعقة من الزيت.
- كمية مناسبة من القرفة.
- مقدار 400 جرام من خليط جبنة البارميزان وجبنة الموزاريلا.
- كمية من الفراخ بعد تحميرها.
طريقة عمل بيتزا الرانش
- يتم إحضار وعاء عميق ومن ثم يتم إضافة الدقيق والملح والسمسم وكذلك النشا وزيت الزيتون والخميرة ويتم بعد ذلك إضافة الماء إليهم، ونقوم بخلط المكونات جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم تقسيم العجينة إلى قطع متساوية حسب الحاجة.
- في وعاء أخر يتم إذابة الزبدة ووضعها على النار مباشرة وإضافة عدد 2 حبة ثوم بعد هرسها جيدًا وكذلك يتم إضافة الأوريجانو وتقليب المكونات جيدًا ومن ثم رفعها من على النار وتركها حتى تبرد.
- يتم وضع قطعة من قطع العجين في الصينية ونقوم بوضع بعض من خليط الزبدة والثوم السابق تجهيزه ويتم بعد ذلك وضع عدد 2 من صلصلة رانش على وجه العجينة وتوزيع الفراخ عليها بعد تحميرها على النار.
- بعد الانتهاء من تجهيز العجينة ووضع كافة المكونات الخاصة بالتزيين يتم إدخالها الفرن لمدة ربع الساعة لحين احمرار الوجه ونضج المكونات بصورة جيدة.
- يتم إخراج البيتزا وتوزيع الجبن عليها من أعلى ويتم إدخالها الفرن مرة أخري، وبعد ذلك يتم إضافة كمية بسيطة من صلصة رانش للتزين وتقديمها ساخنة.
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