طريقة بيتزا رانش بصوص بابا جونز بالمقادير الصحيحة

يبحث العديد من الأفراد عن طريقة بيتزا رانش حيث تعتبر البيتزا من أكثر الوجبات التي يفضلها جميع الأفراد بالإضافة إلى كون البيتزا بوجه عام من الوجبات السريعة التي يمكن تجهيزها في وقت قياسي، ومن خلال معرفة طريقة صوص الرانش للبيتزا يمكن الحصول على طعم متميز لها، وسوف نتعرف على طريقة عمل بيتزا رانش الأصلي من خلال هذا المقال كما قدمنا طريقة عمل خبز التميس السعودي.

طريقة بيتزا رانش

لتنفيذ طريقة بيتزا رانش يجب أن يقوم الراغب في تجهيزها تحضير بعض المكونات الأساسية والتي تتلخص في الآتي:

تجهيز عدد 1 كيلوا من الدقيق.

عدد 1 ملعقة من السكر، وأخري من الملح.

عدد 1 ملعقة ونصف الملعقة من الخميرة.

عدد 1 ملعقة من النشا.

ملعقة واحدة من السمسم.

عدد 3 كوب من الماء.

مائة وخمسون ملي جرام من زيت الزيتون.

مائتان جرام من الزبدة.

عدد 2 فص من الثوم.

كمية قليلة من الأوريجانو.

علبة صلصة رانش.

عدد 1 ملعقة من الزيت.

كمية مناسبة من القرفة.

مقدار 400 جرام من خليط جبنة البارميزان وجبنة الموزاريلا.

كمية من الفراخ بعد تحميرها.

طريقة عمل بيتزا الرانش