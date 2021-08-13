نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في هدف وشروط الحصول على إعانة البحث عن عمل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في هدف وشروط التسجيل في برنامج هدف وماهو برنامج هدف؟ من أكثر المواضيع بحثاً على محركات البحث السعودية مؤخراً، حيث قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق البرنامج سعياً منها لدعم المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل في الحصول على وظيفة مناسبة تساعدهم على إصلاح المستوى الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم، لذلك سنعرض في حيثيات هذا المقال شروط وطريقة التسجيل في هدف اعانة البحث عن عمل 1443.

ماهو برنامج هدف

زادت التساؤلات بين الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة عن ماهية برنامج هدف و طريقة التسجيل في هدف 1443، فهو عبارة عن برنامج خدمي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية بهدف تدريب العاطلين وتأهيلهم ليتمكنوا من الدخول في سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة.

كما أن هذا البرنامج لا يعتمد على تقديم الدعم للباحثين عن العمل في القطاع الحكومي فقط بل يدعم أي شخص يبحث عن عمل بالقطاع الخاص، حيث أن كافة المؤسسات في القطاع الخاص قابلة للدعم، بشرط ألا تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن عملية التأهيل تنقسم إلى ثلاثة مراحل متتالية هما:

المرحلة الأولى وهي مرحلة التدريب ومن خلالها يقوم البرنامج بتأهيل الفرد وإكسابه العديد من المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

ومن خلالها يقوم البرنامج بتأهيل الفرد وإكسابه العديد من المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل. المرحلة الثانية وهي مرحلة دعم التوظيف والتي من خلالها يقوم البرنامج بمساعد المواطن في البحث عن وظيفة تتناسب مع مهاراته وخبراته.

والتي من خلالها يقوم البرنامج بمساعد المواطن في البحث عن وظيفة تتناسب مع مهاراته وخبراته. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة دعم ريادة الأعمال والتي تقوم على مساعد المواطنين المسجلين في البرنامج على إنشاء العديد المشاريع الصغيرة الخاصة بهم.

شروط التسجيل في هدف

قام برنامج هدف بوضع بعض الشروط اللازم توافرها في المواطنين المتقدمين بطلب للالتحاق بالبرنامج، والتي تتمثل في:

يمكن لحملة الجنسية السعودية فقط الالتحاق بالبرنامج.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وألا يزيد عن 40 عام.

لا يحق للطالب التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية الاشتراك في البرنامج.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي وظيفة حكومية أو خاصة.

ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

يشترط تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون من المسجلين في أي منشأة أخرى غير التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية يساوي أو يزيد عن الراتب الذي سجله في البرنامج.

ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.

ضرورة عدم تجاوز مدة الدعم المسموح بها ألا وهي 24 شهر.

يجب على المتقدم أن يكون من المُسجلين في منصة طاقات.

شرط أن يكون أجر المتقدم يصل إلى 3200 ريال سعودي كحد أدنى، وأن يصل إلى 15000 ريال سعودي كحد أقصى.

كم مبلغ إعانة البحث عن عمل هدف

كم مبلغ إعانة البحث عن عمل من الأسئلة التب تشغل بال الكثير من المواطنين، لذلك سنقوم بعرض قيمة الدعم فيما يلي:

تكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (15) شهراً مقسمة على 4 مراحل بحسب الآتي:

المرحلة الأولى يحصل المتقدم على راتب ( 2000 ) ريال شهرياً، وذلك لمدة أربعة أشهر يبدأ احتسابها من بداية صرف الإعانة.

يحصل المتقدم على راتب ( ) ريال شهرياً، وذلك لمدة أربعة أشهر يبدأ احتسابها من بداية صرف الإعانة. المرحلة الثانية يحصل المتقدم على راتب يبلغ ( 1500 ) ريال شهرياً، وذلك لمدة أربعة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

يحصل المتقدم على راتب يبلغ ( ) ريال شهرياً، وذلك لمدة أربعة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فيحصل المتقدم على راتب يبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية.

فيحصل المتقدم على راتب يبلغ ( ) ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية. المرحلة الرابعة والأخير يحصل المتقدم على مبلغ (750) ريال شهرياً لمدة ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الثالثة.

طريقة التسجيل في هدف 1443

كيف أقدم في برنامج هدف سؤال يدور في ذهن الكثيرين من الأشخاص، خاصة بعد أن أعلن صندوق الموارد البشرية عن بدء فترة التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لذلك فما على المواطن الذي يرغب في برنامج هدف سوى اتباع عدة خطوات، وهي فيما يلي:

أولاً يقوم المتقدم بزيارة موقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول في المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم يقوم بعد ذلك باختيار “ برنامج هدف لدعم التوظيف “، ومن ثم الضغط على أيقونة “إن شاء طلب دعم جديد “.

“، ومن ثم الضغط على أيقونة “إن “. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات، يقوم المتقدم بتسجيلها بشكل دقيق.

ثم يقوم بالتأكد من كافة البيانات المُدخلة مرة أخرى.

وأخيراً يقوم بالضغط على أيقونة “حفظ الطلب“.

وفي النهاية يقوم المتقدم بإرسال طلب التقديم على برنامج هدف للأشخاص العاطلين عن العمل لصندوق تنمية الموارد البشرية، وبذلك تكون قد انتهيت من التقديم في برنامج هدف وبإمكانك الاستفادة من الدعم وبرامج التدريب والتأهيل التي يقدمها.

حالات وقف صرف مبلغ الإعانة عن المستفيد

هناك بعض الحالات التي يحق للبرنامج وقف صرف إعانة البحث عن العمل عن المستفيد واسترداد ما تم صرفه، تتمثل هذه الحالات فيما يلي:

يحق للبرنامج وقف صرف الدعم وإعادة ما تم صرفه للمستفيد في حالة إذا قام المتقدم بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

عند انتهاء مدة صرف الإعانة وهي (15) شهراً.

كما يتم وقف الإعانة في حالة وفاة المستفيد.

أو في حالة رغبة المتقدم في وقف صرف الإعانة لفترة ما.

وبذلك نكون قد انتهينا من شرح طريقة التسجيل في هدف ، حيث تعرفنا على الشروط وحالات وقف صرف الإعانة، كما تولينا الإجابة على سؤال ماهو برنامج هدف.