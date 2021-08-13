نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية و موعد التسجيل وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحظى الجامعة السعودية الالكترونية بالإقبال الكبير من قبل الطالبات والطلاب نظرًا لنظامها التعليمي الحديث والمتطور. كما تتبع أساليب وبرامج تعليمية متفردة ومتميزة ولم تتبع بعد في أي جامعة عربية أخرى. فمن هذه الأساليب التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتفاعل بين الطلاب والمدرس أو التعليم الحضوري. الأمر الذي يعزز التفاعل والتواصل بين الطلاب والمدرس وبالتالي يسهم في تعزيز المستويات التعليمية والاجتماعية. ومع قبولنا على عام دراسي جديد تكثر تساؤلات الطلاب حول كيفية التسجيل في الجامعة الالكترونية وما شروط القبول وما الرسوم المترتبة سواء لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير، كل ذلك سنتعرف عليه في مقالنا التالي تابع معنا.

رسوم التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية

تم الإعلان عن رسوم الجامعة المعتمدة لمرحلة البكالوريوس لعام 1443، ولجميع الاختصاصات بمبلغ موحد 265 ريال سعودي عن كل ساعة أكاديمية واحدة في الفصل. بينما يبلغ عدد الساعات الفصلية لأغلب التخصصات 130 ساعة، حيث أن هذه الرسوم ستطبق على الطلاب المقبولين لهذا العام فقط والطلاب القدامى يبقون على وضعهم. بالإضافة إلى ذلك يعفى من رسوم الجامعة العسكريين السعوديين وذويهم سواء كانوا من الجيش السعودي أو من عناصر الشرطة الداخلية وذلك تقديرًا لجهودهم.

كيفية التسجيل في الجامعة الالكترونية

أما عن كيفية التسجيل في الجامعة فيتم ذلك باتباع الخطوات التالي

بدايةً يتم الدخول إلى بوابة القبول على الموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة السعودية الالكترونية.

اختر أيقونة طالب جديد، حيث يجب إنشاء حساب طالب جديد على البوابة

قم بإضافة البيانات المطلوبة، ثم سجل الدخول

حدد الفرع المراد دراسته مع إضافة البيانات الشخصية اللازمة.

أضف بيانات الاتصال.

بعدها قم بإدراج البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي وحدد التخصص الذي تريد الالتحاق به.

أخيرًا أرسل الطلب.

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية

أعلنت الجامعة بدء موعد التسجيل للالتحاق بالجامعة بدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام 1443 ابتداءً من يوم الأحد الموافق ل 24\11\1442 وينتهي يوم الأربعاء الموافق ل4\12\1442.

شروط القبول في الجامعة الالكترونية السعودية

الشروط الواجب توفرها بالطالب ليتمكن من الالتحاق بالجامعة هي:

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يلزم أن يكون التخرّج من الثانوية العامة أو ما يعادلها في سنوات محددة.

أما عند المفاضلة بين المتقدّمين يكون الاعتماد على النسبة في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك اختبار القدرات واختبارات اللغة المعتمدة لدى الجامعة.

ماجستير الجامعة الالكترونية السعودية

يوجد بالجامعة مرحلة الماجستير فقط ولا يوجد دكتوراه، أما بالنسبة للفروع المتوفرة، إدارة الأعمال، الأمن السيبراني، علوم البيانات، الرعاية الصحية، حيث تبلغ رسوم الدراسية للمادة من هذه التخصصات 2250 ريال سعودي. بينما قانون الأعمال الدولي، تقنيات الترجمة، فيبلغ رسوم المادة الدراسية 1800 ريال سعودي. أما عن إجمالي الساعات لكافة التخصصات فيبلغ 36 ساعة دراسية.

موقع الجامعة الالكترونية السعودية

يعد رابط موقع الجامعة وسيلة للتعرف على الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب إلكترونيا. كما يمكن التعرف على قرارات الجامعة والشروط والتعليمات التي تصدرها بخصوص كل تخصص أو فرع من الفروع. علاوة على الإعلان عن أي تخصص جديد تم اعتماده في الجامعة.

بالختام نكون قد تعرفنا على الجامعة السعودية الالكترونية وعلى كيفية التسجيل بها وشرط القبول وعلى برامج الماجستير المتوفرة وعلى رسومها. وأرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية حول رسوم التسجيل لهذا العام وموعد التسجيل.