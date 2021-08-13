خطوات استعادة كلمة المرور المفقودة بحساب المواطن والاعتراض على الدفعة45

منذ أيام قليلة تم إيداع الدفعة 45 دفعة شهر أغسطس الجاري حيث تم صرف الدعم في الموعد المحدد له وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبرنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تقدمه المملكة العربية السعودية لمحدودي ومتوسطي الدخل ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات استعادة كلمة المرور بالبرنامج وشروط التسجيل للحصول على الدعم وخطوات الاعتراض على الدفعة45وهي الدفعة الأخيرة التي تم صرفها من الدعم المقدم.

خطوات استعادة كلمة المرور المفقودة بحساب المواطن

يظن بعض المستفيدين أنه عندما يفقد كلمة المرور الخاصة به بالبرنامج فإنها تعد عائق ومشكلة كبيرة سيواجهها مع عدم وجود حل لها ولكن هذا ليس صحيحاً فعندما يتم فقدان كلمة مرورك بالبرنامج يتم استعادتها بخطوات بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يدخل المستفيد إلى موقع برنامج حساب المواطن.

من صفحة البرنامج الرئيسية قم بالضغط على نسيت كلمة المرور.

قم بالتأكيد على نسيان كلمة المرور.

سوف يتم إرسال رسالة عبر جوالك بها كلمة المرور الجديدة.

قم بتسجيل كلمة المرور الجديدة في بياناتك بالبرنامج واضغط على حفظ.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

هناك عدة شروط يجب مراعاتها عند التسجيل في حساب المواطن حتي يكون المتقدم ليس لديه عوائق تمنعه من الحصول على دعم البرنامج وهذه الشروط هي:

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب ان يكون المواطن المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية ولا يكون قد غادر خارج البلاد خلال فترة الثلاث أشهر الماضية من تاريخ التسجيل. تقديم ما يثبت الدخل الشهري لأفراد الأسرة. لا يكون المتقدم محكوم عليه بالسجن أو موجود داخل دار الإيواء الحكومية. يجب ان تكون البيانات التي سجلها المتقدم متطابقة مع البيانات المسجلة في الجهات الحكومية المختصة.

خطوات الاعتراض على مبلغ الدفعة ال45