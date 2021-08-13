قسط من مكتبة جرير السعودية احصل على جوال جديد بدون فوائد على التقسيط

إلى كل الباحثين عن شراء جوال حديث بدون اضافة فوائد عليه، إليك هذا المقال الذي سنقوممن خلاله بمعرفة شروط شراء جوال من جرير بسعر الكاش، فإذا كانت تتوفر لديك هذه الشروط يمكنك الحصول على جوالك الذكي من مكتبة جرير بالسعودية والتي تعتبر أكبر شركات التجارة بالجملة والتجزئة داخل المملكة العربية السعودية.

ولا تقتصر تجارة جرير على الجوالات فحسب بل تمتد لتجارة جميع الإلكترونيات مثل أجهزة اللاب توب والتابلت وسماعات الآيبود، احصل أيضا على أدواتك المكتبية والكتب الدراسية من جرير ،للمزيد من التفاصيل حول شراء جوال بدون فوائد من جرير نقدم لكم هذا المقال.

شروط شراء جوال من جرير بالتقسيط بدون فوائد 2021

يتطلب شراء جوال من جرير بدون فوائد بعض الشروط التي يجب تنفيذها من قبل العميل لإتمام عملية الشراء بدون مشاكل وهذه الشروط هي:

أن يكون العامل حاصلا على بطاقة سامبا جرير الإئتمانية وتكون قيمة المشتريات التى يحصل عليها العميل من مكتبة جرير أكثر من 1500 ريال سعودي.

يختار العميل قيم الأقساط الشهرية التي يمكنه دفعها حسب إمكانيات دخله الشهري وتكون على أقساط متساوية لمدة قد تصل إلى 12 شهر.

يكون الحد الأدنى لعمر العميل هو ثماني عشر عام والحد الأقصى 60 عام ويكون من العاملين في القطاع الحكومي السعودي والقطاع شبه الحكومي، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب أعلى من 3500 ريال.

تقبل مكتبة جرير العملاء من المقيمين بحد أدنى من عمر 25 عام على أن يكون الدخل أعلى من 3500 ريال وذلك في حاله كان العميل من الملتحقين للعمل بالقطاع الحكومي أما إذا كنت من المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص يكون الحد الأدنى للرواتب سبع آلاف ريال سعودي ،وأن يكون العميل قد التحق للعمل بوظيفته لمدة تزيد عن عام.

وسائل الدفع المتوفرة لشراء جوال من مكتبة جرير بدون فوائد