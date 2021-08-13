نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة رصيد زين | كيف اعرف رصيد زين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من عملاء شركة زين السعودية عن طريقة معرفة رصيد زين المتبقي لديك على الشريحة، وتأتي تلك الخدمة في عدد من الخطوات البسيطة التي عند اتباعها تتمكن بكل سهولة الوصول إلى قيمة الرصيد على شريحة زين، فما هي الطريقة التي يعرفون من خلالها مقدار الرصيد المتبقي لديهم، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى إعادة شحن خطهم في الوقت الحالي، أو إذا كان لا يزال هناك الرصيد الكافي لأداء عمليات الاتصال المختلفة، أو تصفح صفات النت والسوشيال ميديا.

طريقة شحن زين

يمكن لأي عميل من عملاء شركة زين من التعرف على الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها شحن رصيد في الشريحة، وتأتي تلك الطريقة في الخطوات التالية:

أولاً: عن طريق الاتصال على الرقم “ 1717 ” واتباع التعليمات من المُتحدث الآلي للشركة.

” واتباع التعليمات من المُتحدث الآلي للشركة. ثانياً: أو بكتابة الرمز * 141 * ثم رقم بطاقة الشحن ثم #.

ثالثاً: من خلال زيارة حسابك على موقع الشركة وطلب شحن الباقة أو الدفع ببطاقة ائتمان Express أو MasterCard.

فهذه هي الطرق الثلاث التي تُتيحها الشركة لكي يتمكن أي عميل من الحصول على رصيد زين في أسرع وقت وبدون أي مشاكل.

طريقة معرفة رصيد زين

أما بالنسبة لطريقة معرفة رصيد زين، فقد قدمت الشركة عدد من الطرق المختلفة التي من خلال تنفيذ أي منها يُتاح للعميل معرفة رصيده الموجود في الشريحة بكل سهولة، والخطوات كالتالي:

استعلام رصيد زين عبر موقع زين

يقدم موقع زين الإلكتروني مجموعة من الخدمات الهامة، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن الرصيد، ويمكنك إتمام تلك الخدمة بالخطوات التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع زين. ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بحسابك باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، أو قم بإنشاء حساب جديد. بعد ذلك اختر معرفة رصيد زين الخاص بك وستظهر لك النتيجة في الحال.

كيف اعرف رصيد زين

والطريقة الثانية لعملية الاستعلام هي من خلال كود استعلام، يتم إدخاله يدوياً على الهاتف الخاص بك، لتظهر لك قيمة الرصيد المتبقي، ويتم ذلك كالتالي:

أدخل كود معرفة الرصيد وهو ” #142* “.

“. ثم انقر فوق اتصال.

ثم انتظر بضع ثوان وستظهر رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على رصيدك.

فهذه هي الطرق الخاصة بمعرفة رصيد سوا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة.