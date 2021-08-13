نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا زيت الزيتون مفيد للشعر فوائد الزيت المبهرة لشعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يندرج زيت الزيتون كعنصر أساسي في المطبخ ومنتجات التجميل. لا يستخدمه صانعو المنتجات بانتظام في المنتجات فحسب، بل يعتمد عليه عشاق التجميل في المنزل في زيوت الجسم والوجه وأقنعة الشعر. يعد صنع ماسكات الشعر في المنزل متعة يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على الكثير من الفوائد الصحية للشعر، مما يجعله مكونًا مثاليًا يمكن إضافته أو استخدامه كأساس لعلاجات شعرك. قبل أن ننتقل، تأكد من أن الزيت الخاص بك عالي الجودة، حيث من المحتمل ألا تحصل على أي من الفوائد أدناه إذا لم يكن كذلك. بعد قراءتك المقال يمكنك التشجع لعمل 5 ماسكات زيت الزيتون للشعر

لماذا زيت الزيتون مفيد للشعر

مثل العديد من الزيوت الطبيعية، يحتوي زيت الزيتون على عناصر مغذية للغاية مليئة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية. يعتبر زيت الزيتون من الدهون الأحادية غير المشبعة. يمتلك الشعر في الواقع القدرة على امتصاص الدهون الأحادية غير المشبعة، هذا مهم لأنه بهذه الطريقة، يمكن لشعرك الاستفادة من القوى المضادة للأكسدة.

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من فيتامين (هـ)، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الدهون وله قدرات مذهلة في مكافحة الجذور التالفة. يفسر هذا على الأرجح حقيقة أن الدراسات أظهرت أن الزيت له خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في صحة فروة رأسك وكذلك تساعد الشعر على التعامل مع العوامل الخارجية الضارة، مثل التلوث. هذه ميزة مهمة، حيث أن الالتهاب والإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر والشيب المبكر.

وعند الاستخدام، يمكن أن يساعد الزيت بطريقتين. أولاً، يساعد على تنعيم الشعر بفضل الفيتامينات والأحماض الدهنية المذكورة أعلاه. ثانيًا، يعمل كحاجز وقائي بفضل خصائص الانسداد. حيث يعمل كمرطب ومانع للتسرب، مما يساعد على الحفاظ على الرطوبة بعد استخدام زيت الزيتون. يمكن أن يساعد دمج زيت الزيتون مع منتجات شعرك على تحسين نوعيته ويؤدي إلى تقصف أقل، أظهرت بعض الأبحاث أن استخدام زيت الزيتون كمزلق أو مسهل لتسريح الشعر يمكن أن يقلل من التكسر.

لذا فإن فوائد زيت الزيتون للشعر ليست مجرد شائعات ؛ بالرغم من أن بعض الأكاذيب تنتشر حول زيت الزيتون واستخداماته إالا هناك علم حقيقي يدعم الفوائد الحقيقة المبهرة للزيت.