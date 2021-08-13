رابط وخطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المميزة لعملاء سواء العملاء الجدد أو عملاءه الحاليين، من أبرز الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء الجدد، خدمة فتح حساب جاري، ويمكن ذلك عبر الموقع الرسمي للمصرف، بكل سهولة ويسر، حيث يمكنك الحساب من إجراء وإنهاء كافة المعاملات المصرفية الخاصة بك، بالإضافة إلى قنوات مصرفية تتيح للعملاء إدارة حساباتهم على مدار 24 ساعة، ومن أي مكان في العام، كما يمكن من خلال حسابك الجاري لدى مصرف الراجحي، الحصول على بعض الخدمات مثل خدمة تحويل الأموال، وإصدار بطاقات الصراف الآلي مدى، والعديد من المميزات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها بعد فتح الحساب الجاري من مصرف الراجحي.

مميزات فتح حساب مصرف الراجحي

يمكن للعميل فتح الحساب عبر الإنترنت مع إمكانية اختيار الفرع المراد التعامل معه.

يمكن للعميل تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة.

يمكن الحصول على كشف حساب شهري يصدر باللغة العربية والإنجليزية.

إجراء كافة المعاملات المصرفية عبر قنوات الإلكترونية.

إصدار بطاقة صراف آلي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

إيداع وتحويل داخلي.

يمكن سداد الفواتير والمدفوعات الحكومية.

التسجيل في خدمة المباشر للأفراد.

يمكن الاستفادة بخدمة التحويلات الدولية حسب صلاحيات الحساب.

يمكن أيضاً الإيداع أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي.

شروط فتح حساب جاري في الراجحي

يجب إحضار الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للمقيمين.

العمر لا يقل عن 18 عام لحسابات البالغين، ولا يقل عن 15 عاماً للقاصرين.

يشترط أن يكون رقم الهاتف المستخدم مسجل لدي أي من الشركات السعودية.

لإتمام عملية تسجيل الحساب يجب أن يكون رقم الجوال مسجل في نظام أبشر.

خطوات فتح حساب الراجحي

أتاحت البوابة الإلكترونية لمصرف الراجحي إمكانية فتح الحساب إلكترونياً بعد تقديم طلب فتح الحساب، وذلك بعد أن يكون العميل مستوفي كافة الشروط والمتطلبات، ومن ثم عليه التوجه إلى رابط فتح حساب جاري، ومن ثم توثيق رقم الجوال الخاص بك، توثيق البيانات عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، بعد استكمال عملية فتح الحساب ستصل لهاتفك رسالة نصية بها معلومات حسابك، وأخيراً يمكنك الآن الاستفادة بكافة الخدمات المصرفية التي يقدمها الراجحي لعملاءه.

على الجانب الآخر أكد مصرف الراجحي أن الحساب الجاري للأفراد هو حساب يتم فتحه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويسمح لصاحبه بإصدار الشيكات، وإيداع الأموال والتحويل، وإجراء جميع المعاملات اليومية، أما المستندات في صورة الهوية الوطنية، وتعبئة الطلب الإلكتروني، ويمكن فتح الحساب لكل من المواطن السعودي، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين اللذين لديهم إقامة سارية المفعول.