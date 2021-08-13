طريقه التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443؛ تم إطلاق برنامج سكني من قبل وزارة الإسكان وذلك لتقديم الدعم للأسر السعودية التي تعاني من الفقر وأيضاً لمستحقي الضمان الاجتماعي، لذلك يجب على من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم في المملكة العربية السعودية معرفة طريقه التقديم في سكني وشروط التقديم وذلك حتى يتمكنوا من التقديم في منصة سكني والحصول على الدعم.

طريقه التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443

يمكن للمواطنين الذين تنطبق على شروط منصة سكني التسجيل في المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لبرنامج سكني. الضغط على التسجيل في منصة سكني ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد. النقر على التأكد من صحة التسجيل. كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال وكلمة المرور. سيتم إرسال رسالة عبر رقم الجوال تحتوي على كود التفعيل قم بتسجيله. الضغط على التقديم في سكني ثم النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. الإجابة على الأسئلة الموضوعة مثل ما هو نوع السكن الحالي. التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح ثم النقر على تقديم. وهكذا نكون تعرفنا على طريقه التسجيل في سكني.

شروط التسجيل في منصة سكنِي لمستحقي الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بوضع عدة شروط للتسجيل في سكني لذلك لابد من توافرها في المتقدمين للاستفادة من دعم سكني ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ أي يكون من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

يجب أن لا يكون أحد من أفراد الأسرة يمتلك سكناً ملك في خلال آخر خمس سنوات قبل التقديم.

أن يكون عائل الأسرة هو المتقدم للتسجيل في سكني إلا في حالة وفاة الأب وتكون الأم أجنبية لا تحمل الجنسية السعودية حينها من الممكن أن يقوم الابن بالتسجيل.

يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

لا يكون أي أحد من أفراد الأسرة قد استفاد من الدعم السكني الحكومي أو الخاص من قبل.

لا يقوم بالتسجيل إلا الأب أو الزوج أو المرأة أن كانت مطلقة من عامين أو أرملة.

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقه التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1443، وشروط التسجيل في منصة سكني لمستحقي الضمان 1443.