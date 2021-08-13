أفضل تمويل شخصي للسعوديين والأجانب وما هي المزايا والشروط للحصول على تمويل الأفراد

تقدم شركة المرابحة المرنة أفضل تمويل شخصي للأجانب والسعوديين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد المزايا والشروط والمستندات اللازمة ورابط التقديم من قبل الشركة، ومن المزايا البارزة لهذا المنتج أن مبلغ التمويل يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي وحتى ربع مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى التوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئها وعدم الحاجة لتحويل الراتب للشركة، وفيما يخص مدة تسديد أقساط مبلغ التمويل الشخصي فإنها تصل إلى 60 شهر أو ما يعادل خمسة سنوات.

ما هو أفضل تمويل شخصي وما هي شروطه للسعوديين والأجانب

رواتب العملاء في الحد الأدنى يجب أن تبلغ 3000 ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي

أما العاملين في القطاع الخاص فيجب أن يكون راتبهم الشهري على الأقل 6,000 ريال سعودي

مدة الخدمة شهر للموظفين من القطاع الحكومي والموظفين في القطاع الخاص سنة على الأقل باستثناء موظفي البنوك والاتصالات، والتي يجب أن تكون ثلاثة أشهر على أقل تقدير

أما موظفي القطاع شبه الحكومي فيكفي أن تكون مدة الخدمة شهر واحد

سن المتقدمين للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة أن يكون بحدود ثمانيه عشر عاما على الأقل.

تعرف على المستندات اللازمة للحصول على تمويل الأفراد

هناك مجموعة من المستندات الواجب توفرها للاستفادة من منتج التمويل الشخصي ومن ضمن هذه المستندات:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين

أن يشمل خطاب تعريف الراتب الخاص بالعميل وتاريخ الالتحاق بالخدمة والراتب الأساسي الشهري والبدلات

إحضار العنوان الوطني للعميل

كشف الحساب البنكي للعميل

التقديم يكون من خلال زيارة أقرب فرع لشركة مرابحة مرنة في المنطقة التي تعيش فيها.

رابط وتفاصيل تمويل الأفراد عبر المرابحة المرنة

للمزيد من التفاصيل حول الموضوع يتوجب الدخول إلى تمويل المرابحة المرنة الشخصي للأفراد ومتابعة مقطع الفيديو لهذا الموضوع داخل صفحة المنتج، والقيام بالتواصل من خلال الأدوات المتوفرة مع خدمة العملاء داخل موقع الشركة الرسمي من أجل طلب التمويل أو الاستفسار عن أي شيء يخص منتجات الشركة، وفيما يلي أدوات التواصل مع شركة مرابحة مرنة: