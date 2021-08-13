نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض التقسيط بدون كفيل وبدون مقدمة مع تمويل بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض التقسيط بدون كفيل ودون شرط دفع مبلغ مقدمة كل ذلك وأيضاً هناك الكثير مع تمويل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر بنك البلاد تمويل سريع متاح لكل من العميل السعودي وكذلك المقيم بالسعودية ومن خلال تلك التمويل يستطيع المتقدم من الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عرض تمويل السيارة المقدم من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

عرض التقسيط بدون كفيل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

تمويل سيارتي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية صمم من أجل مساعدة العملاء في إمكانية الحصول على السيارة من خلال المرابحة ويتميز عرض تمويل السيارة لدى بنك البلاد بما يلي:

يتميز تمويل السيارة من بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.

يوفر تمويل السيارة من بنك البلاد إمكانية الحصول على السيارة التي يرغب العميل في الحصول عليها.

يستطيع العميل سداد مبلغ التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

تمويل السيارة المقدم من بنك البلاد لا يشترط وجود كفيل.

أيضاً تمويل السيارة من بنك البلاد لا يشترط دفع مقدمة.

يستطيع العميل المتقدم الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يستطيع العميل المتقدم من السداد المبكر في أى وقت.

أيضاً يستطيع العميل من الحصول على قرض إضافي.

يستطيع كذلك العملاء السعوديين المتقاعدين من طلب تمويل السيارة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يوفر أيضاً تمويل بنك البلاد تأجيل قسط كاف سنه.

شروط الحصول على تمويل السيارة لدى بنك البلاد

حدد بنك البلاد عدد من الشروط والأحكام التى يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل وهي:

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي لدى بنك البلاد.

يشترط أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

المتقدم الغير سعودي يشترط أن يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

لابد من تحويل الراتب لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول على تمويل بنك البلاد

يستطيع العميل الحصول على تمويل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط تمويل السيارة لدى بنك البلاد وبعد الاطلاع على كل التفاصيل يتم الضغط على طلب التمويل الآن ثم يقوم العميل المتقدم بملئ نموذج طلب التمويل لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

خدمة عملاء بنك البلاد بالمملكة العربية

يتمكن العملاء من التواصل مع بنك البلاد من خلال عدة طرق مختلفة يمكن التواصل من خلال الإتصال على الرقم 920001002 ومعرفة كل التفاصيل والاجابات حول الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك البلاد ويمكن أيضاً التواصل من خلال خدمة الواتساب.