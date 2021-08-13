طريقة الاعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 45

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في تقديم اعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 45 وذلك بسبب شكوى الكثير منهم من تغير مبلغ الدعم دون حدوث أية تغيرات على بياناتهم الشخصية حيث تراجعت قيمة الدعم التي حصلوا عليها في هذه الدفعة التي تم إيداعها يوم 10 أغسطس الجاري للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وفق الآلية المتبعة من البرنامج لصرف الدعم للمستحقين في موعد دوري ثابت.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن متى ؟

وبحسب القواعد المطبقة في البرنامج فإنه يتاح الاعتراض في حساب المواطن في اليوم الخامس من بعد إيداع الدعم حيث تظهر أيقونة تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم في حساب المستفيد عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية ويتاح للمستفيد التقدم بالاعتراض من اليوم الخامس وحتى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة وفي حالة عدم التقدم بالاعتراض خلال المدة المحددة لا يحق للمشترك التقدم مرة أخرى بالاعتراض.

نتيجة الاعتراض على حساب المواطن

ولا يوجد موعد محدد من قبل البرنامج لإعلان نتائج الاعتراض على حساب المواطن وهناك خيارين لا ثالث لهما بالنسبة لتقديم الاعتراض ، الأول هو قبول الاعتراض وفي هذه الحالة يتم صرف المبلغ بأثر رجعي أما الخيار الثاني فهو عدم قبول الاعتراض وهنا لا يحق للمستفيد التقدم مرة أخرى بالاعتراض على نفس الدفعة.

طريقة الاعتراض على حساب المواطن

يتم الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال الخطوات التالية :

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. الانتقال إلى قسم إدارة الحساب ومن ثم اختر إدارة حسابي. الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق واختيار الدفعة التي ترغب في تقديم الاعتراض عليها. في حالة وجود عدم أهلية سوف يظهر اسم المستفيد وسبب عدم الأهلية. اضغط على اسم الشخص الذي ظهر في القائمة بعد الإطلاع على السبب. قم بإرفاق المستندات الدالة على صحة موقف المستفيد ثم اضغط على أيقونه الاعتراض. يجب أن يتم الدخول خلال الفترة المحددة لتقديم الاعتراض حتى تظهر أيقونة الاعتراض.

يذكر أنه لإرفاق المستندات في حساب المواطن يجب أولا حذف المستند القديم مع العلم أنه لا يمكن حذف المستند القديم إلا إذا كان منتهي الصلاحية أو غير مقبول.